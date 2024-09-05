ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области

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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов на подконтрольной РФ территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Великий Выселок, Ольшана, Токаревка, Воробьевка, Станцию Тополи и Николаевку. Огонь вели хаотично», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пока информации о пострадавших не поступало, однако местное население очень напугано, но успело укрыться в подвалах.
Кроме того, по словам главы ВГА, в результате украинской атаки сильно пострадали некоторые частные дома. Местные власти окажут их жителям помощь в восстановлении поврежденного имущества.
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Элина Позднякова