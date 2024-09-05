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ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Харьковской области

05 сентября 2024, 13:42
Фото: iStock/IGOR KUTNII

Фото: iStock/IGOR KUTNII

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов на подконтрольной РФ территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Великий Выселок, Ольшана, Токаревка, Воробьевка, Станцию Тополи и Николаевку. Огонь вели хаотично», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пока информации о пострадавших не поступало, однако местное население очень напугано, но успело укрыться в подвалах.



Кроме того, по словам главы ВГА, в результате украинской атаки сильно пострадали некоторые частные дома. Местные власти окажут их жителям помощь в восстановлении поврежденного имущества.

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#telegram
«Священный долг»: Путин назвал цель ВС РФ в Курской области
Путин назвал священным долгом ВС РФ выбросить ВСУ из Курской области
05 сентября 2024, 13:26

Фото: iStock/zim286

Президент России Владимир Путин назвал священным долгом российских военных выбросить противника с территории Курской области. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Президент призвал ВС РФ выбросить украинских солдат из Курской области и защитить российских граждан, назвав это священным долгом бойцов.

Путин отметил, что в настоящее время очень важно думать о гражданах, которые проходят через серьёзные испытания и вынуждены страдать от постоянных терактов киевского режима.

Также российский лидер подчеркнул, что целью ВСУ была попытка заставить Россию «нервничать, суетиться и перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях.

Однако им не удалось достичь запланированного, поскольку ситуация была стабилизирована российскими войсками, которые уже приступили к выдавливанию сил ВСУ с территории России.

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Путин выступил с заявлением об атаках на АЭС
Путин предложил представить зеркальный ответ России на украинские удары по АЭС
05 сентября 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предупредил, что удары украинские удары по АЭС крайне опасны, а также предложил представить, что будет, если РФ начнет зеркально отвечать на такие теракты. Таким образом он ответил на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС, который ему задали на Восточном экономическом форуме.
«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что потери ВСУ могут привести к обрушению фронта на основных направлениях и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается.
«Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил», — заявил Путин.
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Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с телами погибших в Полтаве
05 сентября 2024, 12:32

Фото: istock/aquatarkus

После удара военными ВС России по учебному центру в Полтаве, Киев направил в сторону Швеции 15 грузовиков с телами погибших. Об этом информирует издание «Аргументы и Факты».
Официальные власти Киева сообщают о примерно 50 погибших и более 200 раненых военных. Однако эксперты подтверждают, что число жертв составляет около 600 человек, среди которых находятся чешские, немецкие и французские «специалисты».

В Полтавском военном институте работали эксперты из Германии, Франции и Великобритании, а также шведские специалисты в области радиоэлектронной борьбы.

Декан факультета «Школа телевидения» МГУ Виталий Третьяков в своем Telegram-канале написал, что «Швеция потеряла все высшее руководство систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовиков эвакуировали погибших».

Напомним, что по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве российские военные нанесли удар. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

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Российский военкор Хайрулин обратился к Апти Алаудинову с претензиями
05 сентября 2024, 12:26

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Российский военный корреспондент Марат Хайруллин записал в своем в своем Telegram-канале обращение с претензиями к командиру спецназа «Ахмат» генерал-майору Апти Алаудинову.
Напомним, ранее Алаудинов назвал Хайрулина «сказочником» после его слов о преимуществе ВС РФ по числу беспилотников, используемых в зоне СВО.

В своем видеообращении он заявил, что в будущем генералу придется перед ним извиниться за свои слова и пообещал доказать свою правоту.

«Товарищ генерал, во-первых, я не сказочник, во-вторых, я являюсь добровольцем с 2014 года и с оружием в руках защищаю родину. Пожалуйста, не надо меня оскорблять по надуманным предлогам…В будущем вам придется за эти слова извиниться, мы докажем свою правоту», — сказал Хайрулин в своем обращении к Алаудинову.

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ВС РФ освободили Заветное в ДНР
05 сентября 2024, 12:04

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Заветное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что освобождением населённого пункта занимались бойцы группировки войск «Центр».

Кроме того в сводке сообщается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям сразу трёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и волчанские Хутора в Харьковской области.

В ходе боёв на данном направлении украинские войска потеряли до 125 военных, а также бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.

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Путин раскрыл, чего добиваются ВС РФ в боях с ВСУ
Путин: потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности, чего РФ и добивается
05 сентября 2024, 11:46

Фото: сайт Кремля

Потери ВСУ могут привести к обрушению фронта на основных направлениях и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Противник несёт очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что именно этого и добивается Россия.

Путин также заявил, что Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые вообще не думают об этой стране. Глава государства подчеркнул, что украинские войска несут колоссальные потери, что говорит об абсолютном равнодушии украинских властей.

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#путин
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Российские военные поразили бункер с командным составом ВСУ
«Военное дело»: ВС России поразили бункер с командным составом ВСУ в Житомире
05 сентября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Российские военные поразили бункер с командным составом Вооруженных сил Украины в Житомире. Об этом информирует Telegram-канал «Военное дело».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

По данным канала, ракетный удар унес жизни 25 командиров армии Украины и нескольких членов персонала подземного укрытия.

Ранее сообщалось, что по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве произошел удар. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат, ликвидированных ударом ракетного комплекса «Искандер» по военному институту связи.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стабилизация обстановки в Курской области и падение обороны ВСУ у Угледара: последние новости СВО
05 сентября 2024, 11:33

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС РФ смогли стабилизировать обстановку в Курской области, украинское командование перестало перебрасывать в российское приграничье мощные резервы и обратило свое основное внимание на Донбасс, тем временем армия России продолжает окружать Угледар, продвигается к Покровску и пробивает оборону ВСУ по всей линии фронта.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 5 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


5 сентября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию в Курской области и начали выдавливать Вооруженные силы Украины из региона.

По данным Telegram-канала «Два майора», армия России сдерживает натиск противника, сковав его боями. Враг пытается продавить российскую оборону, однако успехов не имеет. Бои в Кореневском и Суджанском районах последние сутки носили больше позиционный характер.

В последние дни противник сконцентрировал внимание на Донбассе и перестал перебрасывать мощные резервы в курское приграничье. Украинские боевики минируют местность и закрепляются на занятых территориях. Так они готовятся отражать российское наступление.


Покровское направление


На сегодняшний день армия России выравнивает линию фронта на рубеже Украинск-Галицыновка-Желанное Первое. В районе этих населенных пунктов идут тяжелые бои. Кроме того, украинское командование стягивает резервы к Селидово и Украинску, пытаясь сдержать российское наступление. Также бои идут в районе Новогродовки и Гродовки по направлению к Покровску.


Торецкое направление


В северо-западной части Торецка продолжаются бои. По последним неподтвержденным данным, нашим бойцам удалось взять под контроль территорию местной подстанции. Не стихают боевые действия и за исправительную колонию, где противник создал мощный укрепрайон.

Южно-Донецкое направление


ВС РФ продолжают окружать Угледар с запада и северо-востока. В районе Золотой Нивы противник под натиском российских сил быстро отступил в сам поселок. Военный аналитик Юрий Подоляка полагает, что уже сегодня ВСУ потеряют над ним контроль, как накануне потеряли контроль над Пречистовкой.

Кроме того, армия России приступила к форсированию реки Кашлагач, по которой сейчас формируется линия фронта. Восточнее Угледара продолжаются ожесточенные бои в Водяном и в районе шахты Южнодонбасская №3. Потеряв террикон этой шахты, противник лишится последней удобной точки для обороны на всем этом участке фронта.

Купянское направление


Здесь продолжаются бои в районе Стельмаховки. С мест поступает информация о том, что российские части, которые пробивают оборону врага в районе Песчаного, продвигаются с целью выйти в тыл украинских опорных пунктов возле Стельмаховки. Кроме того, по данным военкора Евгения Лисицына, российская авиация уничтожила очередную переправу через реку Оскол в районе Купянска-Узлового.


Часовоярское направление


Здесь командование ВСУ пропустило мощную российскую атаку в районе Клещеевки, сконцентрировав основное внимание на отражении наших ударов в Часовом Яре, под Торецком, Покровском, Селидово и Угледаром.

«И наши части, прорвав здесь оборону противника одним махом отбросили части ВСУ на большом участке за линию канала «Северский Донец-Донбасс», за которым противник пытается закрепиться», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что прорыв российских сил составил порядка трех км и предположил, что уже сегодня части ВС РФ выйдут на линию канала до самой Курдюмовки, после чего попытаются его форсировать. В случае успеха, штурмовики попробуют выйти к Константиновке — в тыл Часов Яру.

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Российские бойцы пресекли попытку ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область
Алаудинов: ВС РФ не дали ВСУ подтянуть подкрепление в Курскую область
05 сентября 2024, 11:28

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Минувшей ночью российские бойцы не позволили ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
«Обстановка подконтрольная. Вчера всю ночь противник там пытался где-то продвинуться, завести людей. Этой возможности мы ему не дали. Планомерно уничтожаем противника, делая весь максимум», — рассказал Алаудинов.

По его словам, украинские боевики начали «активно закапываться» на занятых территориях российского приграничья.

Ранее Алаудинов заявлял, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине. По его словам, новая задача граждан РФ — сделать все, чтобы стать одной большой семьей, которая будет готова к будущим вызовам.

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