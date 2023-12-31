Мужчина погиб при обстреле ВСУ белгородского посёлка Красное

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В результате атаки ВСУ на посёлок Красное в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что один из украинских снарядов попал в продуктовый магазин, в котором в этом момент находился пожилой мужчина и продавец. Первый скончался на месте от травм, полученных от разлетевшихся осколков боеприпаса. Женщину-продавца экстренно госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу. Она получила осколочное раненые головы.
Осколки снарядов также задели линии электропередач.
Гладков сообщил, что в ближайшее время оперативные службы приступят к работе по ликвидации последствий обстрела.
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Анастасия Чинкова