Мужчина погиб при обстреле ВСУ белгородского посёлка Красное

Жителям России нужно быть бдительнее и не устраивать на улицах пышных торжеств в новогодние праздники, поскольку именно большое скопление людей может стать целью украинских террористов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.