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Обстановка в приграничных районах Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают успешно отражать атаки украинской армии, укрепляя свои позиции в ключевых населённых пунктах. Активные бои также зафиксированы на Часовоярском направлении и в районе Торецка. О последних событиях в зоне СВО на 3 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
В районе Николаево-Дарьино продолжаются интенсивные столкновения. Украинские войска провели две контратаки, задействовав три боевые бронированные машины и танк «Леопард». Несмотря на ожесточённое сопротивление, российские военные успешно отразили наступление: танк был уничтожен, а бронетехника противника понесла значительные повреждения. Потери украинской стороны оказались высокими.
В селе Новоивановка продолжаются ожесточённые столкновения. Украинские подразделения удерживают несколько зданий в восточной части села и прилегающей лесной зоне. Тем не менее, российские войска постепенно продвигаются вперёд и уже взяли под контроль несколько лесополос к югу от Кремяного, что имеет стратегическое значение для удержания позиций в регионе.
В районе Леонидово также идут активные бои. Здесь обе стороны используют преимущественно локальные силы для контроля над ключевыми участками территории.
Покровское направление
ВС РФ успешно наступают в сторону Шевченко, расположенного недалеко от Желтого. По информации телеграм-канала «Два майора», российское командование планирует установить огневой контроль над территорией и в дальнейшем перерезать дорогу Покровск-Курахово. Кроме того, российские войска активно продвигаются на запад, в направлении Пушкино.
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Времевское направление
Российские войска стремятся продвинуться к северу от Великой (Большой) Новоселки, что создаст условия для оперативного окружения украинских гарнизонов.
Запорожское направление
Расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии уничтожил группу украинских военнослужащих, как сообщил оператор с позывным «Арбат». Благодаря данным, полученным от разведывательного БПЛА, расчет занял позицию, развернул комплекс «Метис» и точно поразил скопление украинских сил, пишет ТАСС.
В целом, в Запорожской области российская армия создала «буферную зону» в 30 километров с помощью БПЛА, отметил разведчик-пулеметчик с позывным «Шахтер». Эта зона препятствует передвижению украинской тяжелой техники, которая теперь вынуждена использовать легковые автомобили для выполнения логистических задач.
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Купянское направление
На западном берегу реки Оскол продолжаются интенсивные бои. Вооружённые силы России, преодолев водный барьер, создают два плацдарма напротив населённых пунктов Масютовка и Двуречное.
Торецкое направление
В Торецке (Дзержинске) происходят активные городские столкновения. Российские войска значительно расширили свои позиции в микрорайоне Забалки.
Часовоярское направление
Бои продолжаются в Часове Яре, где столкновения наблюдаются в микрорайонах Октябрьский и Новый.
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