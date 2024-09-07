Мужчина ранен после удара украинского дрона по автомобили в Белгородской области

Фото: istockphoto/NiseriN
В посёлке Шамино в Шебекинском городском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате тяжёлые ранения получил мужчина.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадавший доставлен на скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностированы ранения головы, груди, рук, ног и спины. Врачи борются за его жизнь, оказывая всю необходимую помощь.
Кроме того, Гладков написал, что в селе Козьмодемьяновка в результате атаки БПЛА повреждено ограждение частного дома. Осколки повредили три припаркованных автомобиля. Также в Белгородском районе на участке автотрассы Никольское - Зиборовка беспилотник нанёс удар по движущемуся по дороге грузовику КамАЗ. Водитель не пострадал, автомобиль повреждён, сообщил губернатор.
Читайте также:
В российском регионе возник пожар в результате падения беспилотника
Под Воронежем эвакуируют несколько сёл после атаки украинских беспилотников
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Александр Бойцов