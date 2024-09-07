В российском регионе возник пожар в результате падения беспилотника

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после ликвидации беспилотного летательного аппарата в регионе началась детонация взрывоопасных предметов.
По его данным, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выявили и подавили беспилотник ВСУ в Острогожском районе Воронежской области.
Он добавил, что жителей одного села на время эвакуируют в соседний населенный пункт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал глава региона в Телеграм-канале.
Он добавил, что жителей одного села на время эвакуируют в соседний населенный пункт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак