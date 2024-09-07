Под Воронежем эвакуируют несколько сёл после атаки украинских беспилотников

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В Воронежской области эвакуируют несколько поселений после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В Острогожском районе в результате падения обломков БПЛА начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Изначально он написал в своём телеграм-канале об эвакуации одного села. Но затем уточнил, что людей будут вывозить из нескольких населённых пунктов. Губернатор обратился к людям с просьбой сохранять спокойствие, подчиняться указаниям сотрудников оперативных служб, а также не приближаться к подозрительным предметам и не вести фото-и видеосъёмку, особенно с привязкой к местности.
В Воронежской области не впервые объявляется эвакуация после пожаров в результате атак БПЛА. Например, в конце августа в Россошанском районе временно вывозили жителей двух населённых пунктов из-за падения обломков сбитого дрона вблизи взрывоопасных предметов.
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Александр Бойцов