Мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК в Винницкой области
Работника территориального центра комплектования (ТЦК) госпитализировали с ножевым ранениям после попытки мобилизовать мужчину в Винницкой области. Об этом сообщили украинские СМИ.
Согласно полученной информации, нападавшего уже везли в военкомат для уточнения военно-учетных данных. В какой-то момент мужчина начал вести себя агрессивно, оскорбляя сотрудников ТЦК.
Позже задержанный достал раскладной нож и ударил им одного из «людоловов». В отношении украинца возбудили уголовное дело, теперь его судьбу будет решать суд.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
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