Мужчина собирался взорвать административные здания в Брянске по заданию СБУ

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В Калужской области задержали 21-летнего Владислава из Краснодарского края, который был завербован украинскими спецслужбами и планировал взорвать несколько административных зданий в Брянске.
По данным Telegram-канала Shot, в последний момент он испугался возможных жертв и отказался активировать взрывные устройства.
По информации источника, Владислав намеревался вступить в Вооруженные Силы Украины, но его кураторы потребовали совершить теракт в России перед этим. За это ему пообещали 180 тысяч рублей и помощь в переправке на Украину. Юноша согласился и отправился в Брянск, прихватив с собой два самодельных взрывных устройства, которые он нашел в лесу по пути.
Первое устройство, сделанное из банки из-под краски, он оставил около семи утра возле входа в здание «Брянскэнерго» на улице Советской. Часом позже он заложил подозрительный пакет на крыльце офиса «Брянск межрегионгаза» на той же улице. Однако он не установил таймер для детонатора. Он рассказал, что передумал, осознав, что такой поступок может привести к невинным жертвам.
Согласно словам задержанного, украинские кураторы начали угрожать его семье, требуя совершить теракт. Под этим давлением Владислав вынужден был заложить еще одно взрывное устройство в МФЦ в городе Дятьково Брянской области.
Однако в это время силовики уже обнаружили предыдущие взрывные устройства и объявили операцию «Перехват». Автомобиль «Фольксваген-Поло», на котором перемещался задержанный, был остановлен в городе Кирове Калужской области. В салоне были обнаружены две емкости объемом около 7 литров. Их содержимое находится на проверке.
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По информации источника, Владислав намеревался вступить в Вооруженные Силы Украины, но его кураторы потребовали совершить теракт в России перед этим. За это ему пообещали 180 тысяч рублей и помощь в переправке на Украину. Юноша согласился и отправился в Брянск, прихватив с собой два самодельных взрывных устройства, которые он нашел в лесу по пути.
Согласно словам задержанного, украинские кураторы начали угрожать его семье, требуя совершить теракт. Под этим давлением Владислав вынужден был заложить еще одно взрывное устройство в МФЦ в городе Дятьково Брянской области.
Однако в это время силовики уже обнаружили предыдущие взрывные устройства и объявили операцию «Перехват». Автомобиль «Фольксваген-Поло», на котором перемещался задержанный, был остановлен в городе Кирове Калужской области. В салоне были обнаружены две емкости объемом около 7 литров. Их содержимое находится на проверке.
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Артем Кузьмин