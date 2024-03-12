В Татарстане задержали пару, планировавшую подорвать мост через реку Амур

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Сотрудники ДПС на трассе М-7 в Татарстане обнаружили автомобиль с 9 килограммами взрывчатки, которая предназначалась для подрыва Хабаровского моста. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Подозреваемыми в совершении теракта являются 64-летний житель Хабаровска и его 51-летняя жена. Сейчас они находятся в Следственном изоляторе.
Отмечаться, что обвиняемая является бывшим председателем украинского землячества в Хабаровске. По данным издания, у супруги могли быть связи с Вооруженными силами Украины.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ). Если вина будет доказана, подозреваемых ждет наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студента за подготовку теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечаться, что обвиняемая является бывшим председателем украинского землячества в Хабаровске. По данным издания, у супруги могли быть связи с Вооруженными силами Украины.
Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студента за подготовку теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак