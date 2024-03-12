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В Татарстане задержали пару, планировавшую подорвать мост через реку Амур

«Ъ»: В Казани задержали возможных организаторов подрыва моста через реку Амур
12 марта 2024, 22:38
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники ДПС на трассе М-7 в Татарстане обнаружили автомобиль с 9 килограммами взрывчатки, которая предназначалась для подрыва Хабаровского моста. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Подозреваемыми в совершении теракта являются 64-летний житель Хабаровска и его 51-летняя жена. Сейчас они находятся в Следственном изоляторе.

Отмечаться, что обвиняемая является бывшим председателем украинского землячества в Хабаровске. По данным издания, у супруги могли быть связи с Вооруженными силами Украины.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ). Если вина будет доказана, подозреваемых ждет наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студента за подготовку теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
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#супруги
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Пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации
Двое пьяных мужчин разгромили мемориал героям Русской весны и СВО в Москве
12 марта 2024, 20:41

Фото: istock / Natalia POGODINA

Компания пьяных россиян разгромила мемориал героям Русской весны и специальной военной операции в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, ранним утром 11 марта двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью подошли к мемориалу памяти погибшим участникам СВО и ногами раскидали вазы с цветами. Затем парочка, сопровождая все криками, вприпрыжку перешла дорогу и отправилась дальше.

Сотрудники правоохранительных органов уже занялись поисками преступников.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мемориал
#операции
#сотрудники
#сво
#памятник
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Украинский блогер Шарий умоляет спецслужбы РФ расследовать покушение на него
Шарий намерен обратиться к РФ за расследованием покушения на него в Испании
12 марта 2024, 19:31

Фото: istock / Alberto Masnovo

Украинский блогер Анатолий Шарий обратился к российским спецслужбам с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
6 марта блогер заявил, что на автомобиль, в котором он находился с супругой, напали с автоматическим оружием. Он уточнил, что нападавших, вероятно, было двое.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — указано в сообщении.
Шарий добавил, что готов предоставить все необходимые документы и сведения по происшествию. Блогер обвинил специальные службы Испании в отсутствии компетентности и профессионализма.

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#автомобиль
#документы
#блогер
#информация
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Житель Брянской области подорвался на мине
12 марта 2024, 19:26

Фото: iStock/Neznam

Житель Брянской области подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что местный житель прошёл на запрещённую территорию в окрестностях посёлка Уборки Климовского района области. Несмотря на то, что перед опасной зоной были поставлены предупреждающие знаки с указанием мин, мужчина прошёл и насмерть подорвался на мине.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в этот день сообщалось, что житель города Горловка в ДНР случайно наступил на мину, которая от нажатия пришла в действие. Отмечается, что такие мины предназначены для повреждения ног. Они приводятся в действие, если на них наступить.

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#мина
#происшествие
#брянская область
#александр богомаз
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У российских акционистов и художников прошли обыски по делу о госизмене
12 марта 2024, 17:48

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Обыски прошли в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске. Их связывают следственные действия с Петром Верзиловым. Об этом сообщает РБК.
Уточним, что ранее Мосгорсуд отменил Верзилову приговор по делу о фэйках, его направили на новое рассмотрение. При этом, в ходе дела, в некоторых городах России 12 марта силовики провели оперативные действия у художников и акционистов.

Известно, что силовики нагрянули с обысками к нижегородскому художнику Артему Филатову, заявила РБК его супруга Олеся. В Санкт-Петербурге обыск прошел у художницы Катрин Ненашевой, сообщила она в социальных сетях, и ее подруги Наташи Четверио. Также силовики пришли к предствителям петербургской арт-команды «Явь».

Активисты отмечают, что все адресованные им вопросы связаны с Верзиловым. При этом, никто из них не был с ним даже знаком, сообщили активисты РБК.

Напомним, что Верзилов находится за пределами территории РФ. В марте прошлого года Басманный суд заочно арестовал его по статье о фейках об армии, а в ноябре того же года активиста приговорили к восьми с половиной годам колонии. Ранее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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#суд
#приговор
#активисты
#рф
#проверки
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В Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами
12 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/Dzurag

В Ингушетии обнаружили схрон с продуктами и лекарствами, зарытый на глубину порядка полутора метров. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что тайник был обнаружен на окраине Алхасты в Сунженском районе республики.

Внутри находились две бочки с гречневой крупой, сахаром, тушёнкой, лапшой быстрого приготовления, бинтами, ватой и лейкопластырями.

Предполагается, что этот схрон мог принадлежать террористам, которых правоохранительные органы ликвидировали во время контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии.

Напомним, что режим КТО был введён вечером 2 марта. При попытке задержания боевики начали стрелять в сотрудников ФСБ. Они, в свою очередь, открыли ответный огонь и ликвидировали шестерых террористов.

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#ингушетия
#продукты
#лекарства
#террористы
#полиция
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Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина
Актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни вскоре после ухода в монастырь
12 марта 2024, 17:17

Фото: istockphoto / Aleksandr_Vorobev

Советская актриса театр и кино Галина Яцкина скончалась на 80-м году жизни вскоре после того, как приняла постриг в монахини, об этом передает протоиерей Василий Гелеван в своем телеграм-канале.
Протоиерей Василий Гелеван отметил, что актриса перед смертью приняла постриг в схиму, получив имя Вера.

Галина Яцкина родилась в Махачкале 16 июня 1944 года. Учеба у нее проходила в Театральном училище им. Б. Щукина. Закончив аспирантуру, она стала первой в истории советского кино актрисой-кандидатом наук. В списке Галины Яцкиной десятки ролей в кинокартинах. Особую известность Яцкина получила благодаря таким фильмам, как «Женщины», «Уроки французского» и «Слово для защиты».

Помимо этого, в свое время Галина Яцкина учила президента России Бориса Ельцина хорошо выступать на публике.

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#актриса
#смерть
#монастыри
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В Германии горит палаточный лагерь украинских беженцев
12 марта 2024, 16:51

Фото: iStock/Distortion Media

Страшный пожар разгорелся в палаточном лагере украинских беженцев в Германии, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар разгорелся в лагере, расположенном в берлинском районе Тегель.

В настоящий момент огонь полыхает в трёх огромных палатках, в каждой из которых размещались по 330 человек. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть густой чёрный столб дыма, поднимающийся от лагеря.
По предварительной информации, в результате возгорания пострадали несколько человек, однако, степень тяжести их травм не уточняется.

Предположительно, причиной пожара стало курение сигарет в одной из воспламенившихся палаток.

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#пожар
#германия
#украина
#беженцы
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В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из России
В Калининграде американца осудят за попытку украсть сына и увезти за границу
12 марта 2024, 16:10

Фото: istockphoto / Phira Phonruewiangphing

Гражданина США будут судить в Калининграде за попытку похищения обманным путем ребенка, которого он вывез в Мамоновский городской округ под Калининградом, чтобы сбежать с ним через лес и болото за границу, передает пресс-служба СК РФ по Калининградской области.
Известно, что в прошлом году 35-летний житель Америки приехал в Калининградскую область, чтобы навестить своего 4-летнего родного сына. Фигурант под предлогом совместной поездки, вывез ребенка на автомобиле на территорию Мамоновского городского округа. При этом, согласие на вывоз сына он не имел. В Мамоново он попытался незаконно пересечь государственную границу и уехать с ребенокм за пределы России через лес и болото.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области и материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ.

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#сша
#кража
#ребёнок
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Умер двоюродный брат Путина
Скончался двоюродный брат Владимира Путина Евгений Путин
12 марта 2024, 16:06

Фото: istock / SergeyPankratov

Врач-уролог, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Евгений Путин умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на данные региональных СМИ Ивановской области.
Известно, что Евгений Путин жил в Ивановской области до начала 2000-х годов.

Похороны состоялись в воскресенье, 10 марта. Причина смерти не сообщается. Также неизвестно, где именно похоронен Евгений Путин.

Отцы Евгения Михайловича и Владимира Путина были родными братьями.

Ранее стало известно, что скончался президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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