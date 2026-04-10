Украинские БПЛА повредили пять жилых домов в Волгоградской области
Беспилотники ВСУ вторглись в воздушное пространство Волгоградской области. Атаку отражает система противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в разных частях города прогремело более десяти взрывов. В результате атаки повреждения получили пять жилых домов в Суровикинском районе. Кроме того, на улице Столетова и Фадеева очевидцы наблюдали падение фрагментов БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
Со вчерашнего вечера аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы беспилотников. Ранее канал сообщал о серии взрывов в окрестностях Волгограда и работе системы ПВО.
Читайте также: