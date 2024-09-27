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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что румынские средства противовоздушной обороны (ПВО) приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу. Об этом информирует РИА Новости.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, расположенном в Одесской области Украины.
Лебедев добавил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, расположенном в Одесской области Украины.
«Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии», — отметил он.
Лебедев добавил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова