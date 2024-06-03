Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей

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В ЛНР с 2014 года проводятся постоянные поиски пропавших без вести мирных жителей. Большинство из найденных останков не опознано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Уполномоченную по правам человека в ЛНР Анну Сороку.
«В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысяч мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов», — сообщила она.
Отмечается, что поисковые работы начали 10 лет назад на добровольной основе. Она рассказала, что местным жителям раздавали тетради и просили фиксировать адреса захоронений, а также надписи, которые оставляли на крестах и табличках. В дальнейшем это ускорило расследование. В 2022 году удалось опознать 80% тел, сказала Сорока.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова