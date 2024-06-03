Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье

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Группа украинских диверсантов готовит провокацию в Херсонской области – вину за гибель мирных жителей планируется возложить на РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья города Херсона.
Сообщается, что из Киева в Херсон приехала группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов. Отмечается, что прибыли они для оперативной инсценировки ударов российской армии по объектам гражданской инфраструктуры города.
Стало известно, что группой будет осуществляться фото‑ и видеосъёмка объектов гражданской инфраструктуры, которые были ранее разрушены. После этого будет осуществляться монтаж постановочных роликов. Для участия в видео будут привлечены националистически настроенные активисты. Эти ролики будут опубликованы в интернете, а также переданы в украинские и зарубежные СМИ.
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Стало известно, что группой будет осуществляться фото‑ и видеосъёмка объектов гражданской инфраструктуры, которые были ранее разрушены. После этого будет осуществляться монтаж постановочных роликов. Для участия в видео будут привлечены националистически настроенные активисты. Эти ролики будут опубликованы в интернете, а также переданы в украинские и зарубежные СМИ.
Система ПВО уничтожила БПЛА над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова