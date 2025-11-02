На Украине стали мобилизовывать инвалидов

02 ноября 2025, 18:33

В Раде сообщили о случаях призыва в армию лиц с инвалидностью и многодетных

Фото: Istock/kornyeyeva

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) массово призывают на военную службу людей, не имеющих для этого необходимого здоровья. Об этом сообщают украинские СМИ.





По словам Разумкова, призывные комиссии направляют в воинские части лиц с инвалидностью.

«ТЦК в большом количестве мобилизуют людей, о которых знают, что они или непригодны к несению военной службы, или они имеют основания для отсрочки, но всё равно их мобилизуют. Они проходят учебку, приезжают в боевые части», — высказлся депутат.

