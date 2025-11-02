При взрыве дрона в Белгородской области один человек погиб, трое пострадали
В результате взрыва дрона в хуторе Кургашки Валуйского округа Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Гладкова, четырёх пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу попутным транспортом. Одна женщина поступила в крайне тяжёлом состоянии. Медики боролись за её жизнь, но спасти пациентку не смогли. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Губернатор уточнил, что ещё две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одну из пострадавших врачи оставили в стационаре в тяжёлом состоянии. Остальные граждане уже проходят амбулаторное лечение.
Ранее в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали два человека.
