Достижения.рф

При взрыве дрона в Белгородской области один человек погиб, трое пострадали

Фото: Istock/Terry Papoulias

В результате взрыва дрона в хуторе Кургашки Валуйского округа Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.



По словам Гладкова, четырёх пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу попутным транспортом. Одна женщина поступила в крайне тяжёлом состоянии. Медики боролись за её жизнь, но спасти пациентку не смогли. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Губернатор уточнил, что ещё две женщины и один мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одну из пострадавших врачи оставили в стационаре в тяжёлом состоянии. Остальные граждане уже проходят амбулаторное лечение.

Ранее в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали два человека.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0