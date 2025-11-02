При взрыве дрона в Белгородской области один человек погиб, трое пострадали

02 ноября 2025, 14:47

Фото: Istock/Terry Papoulias

В результате взрыва дрона в хуторе Кургашки Валуйского округа Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит РИА Новости.