Пушилин приказал ликвидировать Министерство обороны ДНР
Министерство обороны ДНР подлежит ликвидации в рамках процесса интеграции региона в Российскую Федерацию. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на официальном ресурсе главы республики Дениса Пушилина.
Указ предусматривает создание специальной комиссии, которая возьмет на себя ответственность за проведение всех необходимых мероприятий, связанных с закрытием ведомства. Процесс ликвидации предполагается завершить в шестимесячный срок после публикации документа.
Решение принято из-за присоединения ДНР к России, которое состоялось осенью 2022 года. Жители региона поддержали инициативу проведения референдума, результатом которого стало официальное включение территории в состав РФ. Юридическое оформление этого события произошло путем подписания соответствующих договоров и принятия федеральных законов, закрепляющих новый статус республик Донбасса.
