Пушилин приказал ликвидировать Министерство обороны ДНР

31 октября 2025, 01:56

Денис Пушилин (Telegram / @PushilinDenis)

Министерство обороны ДНР подлежит ликвидации в рамках процесса интеграции региона в Российскую Федерацию. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на официальном ресурсе главы республики Дениса Пушилина.