Российская ПВО уничтожила дроны ВСУ над Черноморьем
Российские силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Telegram‑канала Минобороны РФ.
По данным ведомства, перехват произошёл в период с 13:30 до 14:45 мск.
Ранее утром Минобороны также сообщало, что за ночь российские системы ПВО уничтожили 31 украинский дрон в небе над территорией России. По ведомственной сводке наибольшее число — 15 — сбито над Черным морем; остальные были поражены в следующих регионах:
• 7 — в Белгородской области,
• 3 — в Курской области,
• по одному — в Крыму и Краснодарском крае,
Также дроны уничтожены в Тамбовской и Воронежской областях.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи пострадал мужчина; спасти его не удалось.
