Достижения.рф

Российская ПВО уничтожила дроны ВСУ над Черноморьем

МО: Российская ПВО уничтожила десять БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря
Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Telegram‑канала Минобороны РФ.



По данным ведомства, перехват произошёл в период с 13:30 до 14:45 мск.

Ранее утром Минобороны также сообщало, что за ночь российские системы ПВО уничтожили 31 украинский дрон в небе над территорией России. По ведомственной сводке наибольшее число — 15 — сбито над Черным морем; остальные были поражены в следующих регионах:

• 7 — в Белгородской области,
• 3 — в Курской области,
• по одному — в Крыму и Краснодарском крае,

Также дроны уничтожены в Тамбовской и Воронежской областях.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи пострадал мужчина; спасти его не удалось.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0