Российская ПВО уничтожила дроны ВСУ над Черноморьем

09 сентября 2025, 16:35

МО: Российская ПВО уничтожила десять БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Telegram‑канала Минобороны РФ.