МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который обвиняется в террористических деяниях, объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу МВД России.
Информация в базе указывает на то, что глава ГУР объявлен в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, однако сама статья не указана.
ФСБ России 12 октября 2022 года заявила, что Кирилл Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.
В мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, учреждение организовало нападения на российскую журналистку Дарью Дугину и военного корреспондента Владлена Татарского.
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ФСБ России 12 октября 2022 года заявила, что Кирилл Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.
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Артем Кузьмин