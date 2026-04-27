МВД предупредило о новой схеме с поддельными сайтами

МВД: в сети появились фейковые сайты, оформленные под ресурсы СК

МВД предупредило о фальшивых сайтах и каналах под видом ресурсов Следственного комитета России. Аферисты размещают ссылки на такие страницы в тематических чатах для жертв обмана. Об этом пишет РИА Новости.