МВД предупредило о новой схеме с поддельными сайтами
МВД предупредило о фальшивых сайтах и каналах под видом ресурсов Следственного комитета России. Аферисты размещают ссылки на такие страницы в тематических чатах для жертв обмана. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники копируют новости из официальных аккаунтов СК РФ. Потом они добавляют контакты для «получения компенсации». Через эту приманку преступники выманивают у людей персональные данные.
Аферисты обещают вернуть украденные деньги. Еще они предлагают «перерасчет выплат для участников СВО». После первого контакта собеседника могут втянуть в новую схему.
В МВД напомнили, что госорганы не общаются с гражданами через ботов. Ведомства не предлагают выплаты или компенсации через личные сообщения в мессенджерах. Любые такие предложения стоит сразу проверять на официальных ресурсах.
