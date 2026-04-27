МВД предупредило о новой схеме с поддельными сайтами

Фото: iStock/Dzurag

МВД предупредило о фальшивых сайтах и каналах под видом ресурсов Следственного комитета России. Аферисты размещают ссылки на такие страницы в тематических чатах для жертв обмана. Об этом пишет РИА Новости.



Злоумышленники копируют новости из официальных аккаунтов СК РФ. Потом они добавляют контакты для «‎получения компенсации». Через эту приманку преступники выманивают у людей персональные данные.

Аферисты обещают вернуть украденные деньги. Еще они предлагают «‎перерасчет выплат для участников СВО». После первого контакта собеседника могут втянуть в новую схему.

В МВД напомнили, что госорганы не общаются с гражданами через ботов. Ведомства не предлагают выплаты или компенсации через личные сообщения в мессенджерах. Любые такие предложения стоит сразу проверять на официальных ресурсах.

Дарья Осипова

