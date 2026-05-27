МВД предупредило о вовлечении подростков в преступления через мессенджеры и онлайн-игры
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что злоумышленники продолжают вовлекать детей и подростков в противоправную деятельность через мессенджеры и онлайн-игры. Для этого они используют психологическое давление и шантаж. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сначала несовершеннолетнему предлагают выполнить «простое задание». Например, перевести деньги якобы для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После этого злоумышленники заявляют, что средства якобы ушли на финансирование запрещенной деятельности или поддержку ВСУ. Затем они начинают запугивать ребенка. Они угрожают уголовной ответственностью, «обращением в правоохранительные органы» и публикацией переписки или компрометирующих материалов.
Под предлогом «урегулирования проблемы» преступники требуют новые переводы или склоняют подростков к противоправным действиям, в том числе к диверсиям и другим тяжким преступлениям. В МВД призвали сразу прекращать такое общение, сохранять переписку и обращаться в правоохранительные органы. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения служат инструментом манипуляции и психологического воздействия.
Читайте также: