Украинский эксперт: преимущество на поле боя за РФ, для ВСУ ситуация критическая

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На поле боя ситуация для ВСУ становится критической, так как они значительно уступают по огневой мощи и численности силам России, считает содиректор программ по международной безопасности украинского социологического Центра Разумкова Алексей Мельник.
«На данный момент инициатива, численное преимущество и огневая мощь на стороне России. Поэтому мы находимся в критической ситуации», — цитирует Мельника украинское издание Лига.net.По его мнению, украинским вооруженным силам не хватает достаточного количества средств поражения и страдает от недостатка личного состава, что остается нерешенной проблемой. Он также отметил, что обещанных объемов оружия ВСУ пока что хватит только для стабилизации фронта.
Экс-спикер генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что возможная потеря гарнизона в Часовом Яру предоставит россиянам возможность создать мощную базу для атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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