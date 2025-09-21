МВД России объявило вознаграждение за поимку командиров ВСУ Немичева и Величко

21 сентября 2025, 21:43

Фото: iStock/Michele Ursi

МВД России включило командиров ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко (псевдоним Чили) в список особо опасных разыскиваемых преступников. За информацию, которая поможет в их поимке, ведомство объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей.