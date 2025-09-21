МВД России объявило вознаграждение за поимку командиров ВСУ Немичева и Величко
МВД России включило командиров ВСУ Константина Немичева и Сергея Величко (псевдоним Чили) в список особо опасных разыскиваемых преступников. За информацию, которая поможет в их поимке, ведомство объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
На официальном сайте министерства указано, что оба украинских командира обвиняются в совершении военных преступлений. Следственный комитет России ранее возбудил против них уголовные дела по статьям о применении запрещённых методов ведения боевых действий и реабилитации нацизма.
Поводом для начала расследования стало видео, появившееся в сети 27 марта 2022 года. В ролике представлены сцены с издевательствами над пленными, одетыми в военную форму, похожую на российскую. По данным следователей, к произошедшему причастны бойцы националистического батальона «Азов»*, которым командовали Немичев и Величко.
МВД призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, обращаться в правоохранительные органы.
Читайте также: *запрещённая в России террористическая организация