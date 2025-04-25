МИД РФ допустил причастность спецслужб Украины к убийству Москалика

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К убийству замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Как отметила дипломат МИД РФ Мария Захарова, если украинский след подтвердится, мир вновь увидит варварскую сущность Киева.
«…Делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта», — добавила официальный представитель российского МИДа.Утром в пятницу, 25 апреля, стало известно о взрыве автомобиля в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Предварительно сообщалось об одном погибшем. Позже выяснилось, что речь шла о генерал-лейтенанте Москалике. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье «Убийство».
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