В Госдуме высказались об ответной ликвидации высших офицеров ВСУ

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Российская сторона отвечает на теракты против высокопоставленных офицеров, но при помощи высокоточного оружия и ракет, заявил «Ленте.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что возмездие не афишируется, но реализуется и в демонстративных целях в том числе.
«Это целесообразно для наших людей, чтобы россияне чувствовали уверенность и понимали, что ответка прилетает на сторону противника. Украина же это делает в пропагандистских целях», — пояснил политик.
Колесник резюмировал, что уничтожить противника можно «разным способом», причем не обязательно, по его словам, засылать агента.
«Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов», — заключил депутат Колесник.
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