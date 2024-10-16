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Активное наступление российских войск в Донбассе может создать угрозу для промышленных объектов Киева, которые имеют важное и даже ключевое значение. Этот регион по-прежнему является очень важным для выживания украинской экономики.
Об этом пишут обозреватели американского журнала The Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что такое быстрое и уверенное продвижение подразделений российских Вооружённых сил может свести на нет все усилия киевского правительства и его западных союзников, направленные на сохранение власти у администрации, поддерживающей вступление страны в НАТО.
Авторы материала указывают, что сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой из-за приближения частей ВС РФ к городу Покровску. В результате этого наступления и Покровский горно-обогатительный комбинат, и крупнейшая в стране шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснили авторы статьи.
В заключение обозреватели MWM указывают, что из-за стремительно нарастающего количества поражений ВСУ и быстрого истощения элитного войскового контингента, отправленного в августе в Курскую область, у западных союзников Украины начинает преобладать пессимистичный взгляд на возможность совместного противостояния России.
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Авторы материала указывают, что сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой из-за приближения частей ВС РФ к городу Покровску. В результате этого наступления и Покровский горно-обогатительный комбинат, и крупнейшая в стране шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснили авторы статьи.
В заключение обозреватели MWM указывают, что из-за стремительно нарастающего количества поражений ВСУ и быстрого истощения элитного войскового контингента, отправленного в августе в Курскую область, у западных союзников Украины начинает преобладать пессимистичный взгляд на возможность совместного противостояния России.
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Александр Бойцов