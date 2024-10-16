Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ MWM: Активное продвижение ВС РФ ставит под угрозу жизненно важные объекты Киева

MWM: Активное продвижение ВС РФ ставит под угрозу жизненно важные объекты Киева

16 октября 2024, 19:58
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Активное наступление российских войск в Донбассе может создать угрозу для промышленных объектов Киева, которые имеют важное и даже ключевое значение. Этот регион по-прежнему является очень важным для выживания украинской экономики.
Об этом пишут обозреватели американского журнала The Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что такое быстрое и уверенное продвижение подразделений российских Вооружённых сил может свести на нет все усилия киевского правительства и его западных союзников, направленные на сохранение власти у администрации, поддерживающей вступление страны в НАТО.

Авторы материала указывают, что сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой из-за приближения частей ВС РФ к городу Покровску. В результате этого наступления и Покровский горно-обогатительный комбинат, и крупнейшая в стране шахта по добыче коксующегося угля находятся в зоне риска, пояснили авторы статьи.



В заключение обозреватели MWM указывают, что из-за стремительно нарастающего количества поражений ВСУ и быстрого истощения элитного войскового контингента, отправленного в августе в Курскую область, у западных союзников Украины начинает преобладать пессимистичный взгляд на возможность совместного противостояния России.

Читайте также:

Сталелитейной промышленности Украины предрекли полное уничтожение

ВСУ отошли к окраине Дзержинска

Наши рвут оборону ВСУ под Торецком: последние данные о наступлении России
#промышленность
#страны
#нато
#всу
#вс рф
#россия
#киев
#украина
В Закарпатье на западе Украины женщины пытались перевернуть машину с военкомами
16 октября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Группа женщин в Закарпатье на западе Украины пыталась перевернуть микроавтобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) вместе сидящими внутри сотрудниками. После этого они забросали машину камнями.
Соответствующую видеозапись опубликовало в своём телеграм-канале издание «Страна.ua». На кадрах можно увидеть, как около десятка женщин со всех сторон обступают автомобиль ТЦК, стоящий на обочине толкают его и раскачивают, пытаясь повалить на бок. После этого микроавтобус спешно уезжает, а местные жительницы бросают ему вслед камни.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и не раз продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы украинцы призывного возраста не могли уклониться от воинской службе. При этом сотрудники ТЦК регулярно проводят рейды, а в армию зачастую попадают те, кто не годен к службе по состоянию здоровья. На этом фоне часто поступают сведения о противостоянии граждан и военкомов, притом зачастую с нарушением закона с обеих сторон.

Читайте также:

В Киеве сделали заявление о мобилизации на Украине

Насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать

На Украине в два раза сократили срок явки в военкомат по повестке
#автомобиль
#сотрудники
#рейды
#мобилизация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Родственников нет, органы здоровы»: у бойца ВСУ чуть не изъяли органы для продажи
У раненого бойца ВСУ хотели изъять здоровые органы в госпитале Днепропетровска
16 октября 2024, 19:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В украинских госпиталях раненым одиноким бойцам ВСУ вводили сильнодействующие лекарственные препараты, чтобы впоследствии изъять у них здоровые внутренние органы и продать. Об этом в своем блоге написал бывший военный летчик, популярный украинский военный блогер Fighterbomber.
Он опубликовал письмо, полученное от своего товарища из Киева, в котором тот описал, что в ВСУ мобилизовали его кума, который вскоре получил легкое ранение. Его привезли в госпиталь в Днепропетровске, выяснили, что у бойца нет близких родственников, и сделали укол «кетамина», чтобы он уснул. Засыпая, украинец услышал разговор врачей.

«Давайте вызовем врача (Пелех Виталий Анатольевич, больница Мечникова) типа родственников нет, органы здоровы!» — пишет автор опубликованного письма.

Далее мужчине сделали еще один укол. Однако в этот момент в медучреждении неожиданно появилась гражданская жена солдата в сопровождении работника киевского госпиталя. Тогда пациента забрали из Днепропетровска. После всех введенных препаратов у 33-летнего военного ВСУ случился инсульт.

Читайте также:

Экс-замминистра здравоохранения Украины организовал канал вывоза человеческих органов

Чёрные трансплантологи рассматривают Украину как сырьевую базу органов

Лукашенко заявил, что украинцы продают за границу детские органы
#инсульт
#больница
#письма
#госпиталь
#всу
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Группа ударных вертолётов ВКС уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
16 октября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/vadimrysev

Группа ударных вертолётов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М Воздушно-космических сил РФ ракетным уничтожила расчёт артиллерийской установки и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны. В ведомстве также уточнили, что ударная вертолётная группа обеспечивала поддержку наземной группировки войск на данном участке. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли скоординированный ракетный удар по месту расположения пусковой установки. В результате цель была уничтожена.

Кроме того, в ходе выполнения полётного задания экипажи вертолётов, используя полученные от разведки координаты, уничтожили огневые точки и бронетехнику противника, которые были укрыты в лесистой местности приграничья.

Читайте также:

Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области

Российский вертолет нанес удар по дислокации ВСУ вблизи Курска
#удар
#курская область
#всу
#вертолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вырезали знак Z на груди»: как ВСУ пытают пленных бойцов ВС РФ и что делают с мирными жителями под Курском
Побывший в плену ВСУ боец СВО рассказал об издевательствах и пытках
16 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Diy1

Российский военный побывал в плену ВСУ и рассказал о пытках, которым там подвергался.
Солдат ВС РФ по имени Виктор попал в украинский плен в апреле 2022 года. Он пробыл там полгода, после чего его удалось обменять.

Мужчина рассказал, что во время боя его контузило, и он отстал от своих. Он был уверен, что направляется в нужную сторону, однако вышел на территориальную охрану ВСУ, которая передала бойца морпехам. Те связали его и увезли к реке. По прибытию началась «американская пытка в воде». Связанного военного с перевязанными глазами уронили в воду и начали топить. Обессиленный мужчина едва мог оказать сопротивление, поскольку его топили сразу два морпеха.

Затем его всё же вытащили из воды, но на этом пытки не закончились. Морпехи начали вырезать на теле бойца различные символы, в том числе букву Z. После они сорвали с него нательный православный крестик, вытащили из кармана маленькую иконку и начали втаптывать их в землю. Напоследок его обожгли газовым баллоном.

Спустя некоторое время Виктора привезли в Киев к одному из местных блогеров. Он пытался добыть у бойца компромат на российскую сторону, однако военный отказался ему помогать.


ООН представила доклад о пытках российских военнопленных на Украине


В начале октября Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад, в котором отмечено, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных подвергались пыткам. Большинство актов пыток было совершено в неофициальных или транзитных локациях, в том числе в подвалах, частных домах и гаражах. В частности, такие места удалось выявить в Покровске и Краматорске.


Пытки мирных жителей Суджи бойцами ВСУ


МИД России опубликовало доклад, в котором сказано, что украинские военные сгоняли мирных жителей города Суджа в Курской области в подвалы. Там на них оказывали моральное давление, а также использовали для съёмок незаконно проникшими на территорию России украинскими и зарубежными журналистами.

Также в ведомстве указали на создание концентрационных лагерей для мирных жителей в захваченных населённых пунктах Курской области. Данные сведения были получены от свидетелей и от курского штаба Российского Красного Креста.

Читайте также:

ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ

В ДНР рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей

В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
#статьи
#военные
#вс рф
#всу
#данные
#мужчина
#оон
#мид рф
#сво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики зомби замечены в рядах ВСУ в Курской области
«Аид»: в рядах ВСУ в Курской области замечены зомби
16 октября 2024, 17:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах ВСУ в Курской области служат неубиваемые солдаты. Об этом пишет командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», называя их «зомби».
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором видно, как российский дрон сбросил снаряд на двух боевиков ВСУ. Взрыв прогремел прямо под ногами одного из украинских военных, после чего он продолжил движение как ни в чем не бывало.

«На службе ВСУ зафиксированы зомби», — написал подписал свой пост «Аид».

Ранее он также сообщал, что боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. «Аид» рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

Читайте также:

Какую тактику штурмов используют российские военные, рассказал офицер ВСУ

Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области

Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену
#движение
#военные
#снаряд
#дрон
#видео
#взрыв
#пост
#боеприпасы
#население
#telegram
#госпиталь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ
16 октября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/Animaflora

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали жительницу региона 2003 года рождения. Девушка по заданию кураторов с Украины подожгла вышку сотовой связи, а также планировал поджог релейного шкафа около железнодорожной станции.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, девушка через мессенджер установила контакт с представителями украинской стороны. По их заданию за материальное вознаграждение она осуществила поджог вышки связи, для чего привлекла помощников из числа наркозависимых граждан. Кроме того, она собиралась поджечь релейный шкаф у железнодорожной станции в городе Самара. Около станции силовики обнаружили схрон с инструментами для вскрытия железной конструкции, а также горючей смесью.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), а в отношении её помощников — по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Все фигуранты задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы приговорили к 25 годам колонии

Россиянину дали 25,5 лет за поджог двух военкоматов в Подмосковье по заданию СБУ
#уголовное фсб
#ук
#поджог
#станции
#девушка
#рф
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Какую тактику штурмов используют российские военные, рассказал офицер ВСУ
Офицер ВСУ Габинет рассказал о смене тактики штурма российских военных
16 октября 2024, 17:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российская армия сменила тактику штурмов. Об этом рассказал замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Габинет в интервью порталу «Страна.ua»
По его словам, теперь российские бойцы действуют парами, держась на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Таким образом, по мнению офицера ВСУ, российские военные усложняют задачу украинским солдатам, так как невозможно сразу уничтожить их одним артиллерийским ударом.

Габинет считает, что эта новая тактика российских военных направлена на истощение обороны ВСУ.

В эту среду, 16 октября, российское Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Левадное в Запорожской области силами группировки войск «Восток». Также в ведомстве опубликовали кадры освобождения Невского в Луганской Народной Республике подразделениями группировки войск «Запад».

Читайте также:

Российский военнослужащий рассказал об «американской пытке» в украинском плену

Минобороны опубликовало кадры освобождённого Невского в ЛНР

ЗРК «Тор»: основные характеристики и возможности зенитного ракетного комплекса, работа в зоне СВО
#военные
#контроль
#всу
#минобороны
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области
Волонтер: ВСУ убивают жителей Курской области из спортивного интереса
16 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Волонтер, которая принимает участие в эвакуации мирного населения Курской области, рассказала, что боевики ВСУ атакуют легковые автомобили с людьми. Ее слова приводит ТАСС.
«Постоянно FPV-дроны за нами охотятся, хотя у нас обычно легковые машины. У них, наверное, уже спортивный интерес — за волонтерами охотиться», — рассказала волонтер.

Она уточнила, что боевики ВСУ атакуют жителей российского приграничья, используя беспилотники, кассетные боеприпасы и даже химическое оружие. В подобных условиях эвакуировать мирное население очень сложно и опасно. Однако многие волонтеры уже имеют соответствующий опыт для противодействия атакам противника.

Читайте также:

Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры столкнулись с унижениями на крымском КПП

На трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой

Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье
#военные
#оружие
#волонтёр
#боеприпасы
#население
#волонтеры
#машины
#сво
#всу
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЗРК «Тор»: основные характеристики и возможности зенитного ракетного комплекса, работа в зоне СВО
16 октября 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» способен поражать одновременно несколько воздушных целей прямо на ходу. Он может уничтожать не только вражеские самолеты, но и управляемые авиабомбы, крылатые ракеты и беспилотники. Основные технические характеристики и особенности российского ЗРК в материале «Радио 1».

Что такое ЗРК «Тор»


ЗРК «Тор» – это самоходный зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны малой дальности. Он предназначен для защиты сухопутных войск и важных объектов от ударов управляемых, крылатых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолётов, вертолётов и беспилотников, даже объединенных в рой.

Тор способен работать в ручном и автоматическом режиме. Система может самостоятельно контролировать свое воздушное пространство и захватывать вторгшиеся в него воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

С 2016 года используется усовершенствованная модификация системы ЗРК «Тор-М2».


Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

История создания ЗРК «Тор»


В 1975 году в Научно-исследовательском электромеханическом институте начались работы по созданию ЗРК «Тор», который должен был заменить стоящие на тот момент на вооружении противосамолетные комплексы «Оса» и «Куб». Ответственным за разработку назначили советского ученого Иосифа Дризе, а главным конструктором стал Вениамин Ефремов.

Новый ЗРК должен был получить возможность поражать крылатые и баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и другое вооружение предполагаемого противника. Для этого применили электронно-вычислительную машину с логическими блоками и элементами искусственного интеллекта.

В итоге конструкторы создали полноценную боевую единицу, полностью автономную, способную решать задачи без помощи РЛС и пунктов выдачи целеуказаний. Новый ЗРК построили на основе гусеничного шасси, что позволяло вести боевую работу в одних порядках с танками и БМП. Также планировалось дать системе возможность преодолевать водные преграды, однако впоследствии разработчикам от этой идеи пришлось отказаться.

11 лет спустя ЗРК приняли на вооружение. Тогда же начались работы по модернизации системы до модели «Тор-М1». С тех пор появилось еще несколько обновленных моделей.

В марте 1989 года «Тор-М1» испытали, после чего его рекомендовали принять на вооружение. Сделали это в 1991 году, тогда же началось серийное производство ЗРК.


Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Техническое устройство комплекса


Основным элементом ЗРК «Тор-М2» является боевая машина. Она является автономным боевым средством и может решать все задачи самостоятельно. Машина построена на гусеничном шасси с высокими характеристиками подвижности и проходимости, за счет чего способна сопровождать любую военную технику.

Боевая машина несет модуль-башню с необходимым оснащением. Имеется собственная радиолокационная станция обнаружения целей, аппаратура определения государственной принадлежности, а также РЛС и оптико-электронная станция наведения. Не используя внешнее целеуказание, «Тор-М2» контролирует воздушную обстановку в радиусе 32 км.

Ракеты для системы поставляются в транспортно-пусковых контейнерах с несколькими ячейками для вертикального старта. Боевой модуль машины вмещает 16 ракет. Перезарядка осуществляется при помощи крановой установки на транспортно-заряжающей машине. Ракета оснащена радиокомандной системой наведения, а РЛС наведения имеет четыре канала управления. Дальность пуска достигает 12 км, а высота поражения составляет 10 км.

Разница между ЗРК «Тор-М1» и «Тор-М2»


За время эксплуатации «Тора» прошло три волны его серьезных улучшений. В 1991 году его модернизировали до уровня «Тор-М1», в 2009 — до «Тор-М2У», в 2016-м — до «Тор-М2». Каждый раз создатели улучшали тактико-технические характеристики.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» главным образом отличается от «Тор-М1» возможностью вести огонь по летающим объектам прямо на ходу, то есть без остановок. Таким образом, он имеет возможность защищать войсковые колонны на марше. Кроме того, «Тор-М2» имеет в боекомплекте 16 ракет, а «Тор-М1» — восемь ракет.

Боевые машины ЗРК «Тор-М2Э» могут работать совместно в режиме «звено». Две машины такого типа могут обмениваться данными о воздушной обстановке. В таком случае СОЦ двух машин обозревают и контролируют зону большей площади. Поражение обнаруженной цели производится боевой машиной, имеющей наиболее выгодное положение.

Совершенствование электроники позволило заметно поднять максимальные значения дальности и высоты атакуемой цели. Так, цель, летящая со скоростью до 300 м/с, может быть поражена на расстоянии до 12 км и высоте до 10 км. Цель со скоростью до 600 м/с может быть сбита на высотах до шести км и дальности до 12 км.

Технические характеристики ЗРК «Тор»

  • Масса боевой машины с полной комплектации 16 ракетами – 37 тонн
  • Длина – 8,9 метров
  • Ширина – 3,5 метра
  • Высота в боевом положении – 5,3 метра
  • Высота в походном положении – 3,6 метра
  • Экипаж – 3 человека
  • Время развертывания боевой машины из походного положения в боевое - 3 минуты
  • Скорость по шоссе – до 80 км/ч
  • Запас хода – 500 км

На что способен ЗРК «Тор»


Комплекс «Тор-М2» может осуществлять боевую работу в конвейерном режиме. То есть освободившийся после завершения наведения ракеты на цель стрельбовой канал может быть тут же использован для наведения следующей ракеты. Кроме того, в ЗРК есть возможность обмена радиолокационной информацией между двумя боевыми машинами, что помогает расширить зону обнаружения. При этом ЗРК «Тор-М2» может поражать цели в зоне ответственности любой РЛС.

Комплекс «Тор-М2» – единственное средство противовоздушной обороны в мире, способное вести огонь на марше. Ведутся работы по созданию модификации ЗРК «Тор-М2», способной преодолевать водные преграды различной глубины.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Применение ЗРК «Тор» на СВО


Расчеты ЗРК «Тор-М2» обеспечивают российским войскам надежный щит от угроз с воздуха в зоне спецоперации. Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых целях с помощью «Тора» на всех направлениях СВО. Также в настоящее время расчеты ЗРК «Тор-М2» работают и в Курской области.

Военнослужащие зенитного ракетного полка в составе расчетов ЗРК «Тор-М2» эффективно борются с разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника. Использование современной радиолокационной техники на борту комплекса позволяет расчёту легко обнаружить воздушные цели в своей зоне ответственности и уничтожить их.

Производство и поставки систем «Тор» продолжаются. Они являются новейшими комплексами своего класса и не имеют аналогов. «Торы» будут оставаться на вооружении еще несколько следующих десятилетий.

Читайте также:

Не имеет аналогов: в чем превосходство танка Т-14 «Армата» и почему он неуязвим для «Леопардов»

Подбил украинский вертолет: почему пулемет «Корд» называют лучшим в мире и что о нем известно

Уничтожается на СВО: что известно о британском танке «Челленджер 2», характеристики, сравнение с Т-90
#минобороны рф
#производство
#шоссе
#комплекс
#вооружение
#ракета
#машины
#поставки
#сво
#ракеты
#ефремов
#машина
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате