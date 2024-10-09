Фото: Минобороны РФ
Российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении.
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на военного эксперта финской компании Black Bird Group Паси Паройнена, который проанализировал спутниковые снимки.
По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия. Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.
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По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия. Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.
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Елена Перлова