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Украинская армия вынуждена была оттянуть свои подразделения на западную окраину Дзержинска (Торецка). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Противник в Дзержинске оттягивает свои силы к западным окраинам города», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что ы центральной части города российские бойцы зачищают отдельные очаги сопротивления украинской армии.
Ранее военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен заявлял, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении.
По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.
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Элина Позднякова