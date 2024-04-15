Российский артиллерист уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом

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Российский артиллерист Сергей Лазаренко заявил, что уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом. Солдат также отметил, что немецкие машины очень хорошо горят, передает Минобороны РФ.
«"Орлан" (разведывательный беспилотник) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряд. Горит как спички», – отметил военный.
По словам наводчика, он не знал о победе над Leopard-2 до тех пор, пока ему не показали видео. Когда он увидел видео, то сразу понял, что «они тут, значит пора их бить».
По его словам, немецкие танки были поражены самоходной гаубицей «Мста-СМ2».
В начале апреля Германия подсчитала количество поставленных на Украину основных танков Leopard. В итоге Киеву было поставлено 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6.
В январе американский журнал Military Watch сообщил, что украинская армия потеряла большую часть немецких танков Leopard 2, которые она получила в ходе конфликта.
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Александр Климов