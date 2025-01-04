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Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что РФ может применить баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения целей в Киеве. Об этом сообщил в интервью газете «Взгляд».
Эксперт подчеркнул, что Российская Федерация постоянно реагирует на ракетные атаки с территории Украины. Он сделал акцент на том, что можно применить ракеты «Орешник» или «Искандер» в грядущих операциях.
Василий Давыдкин уточнил, что с помощью комплексов «Искандер» есть возможность эффективно поражать цели в Киеве.
Ранее сообщалось, что у ВСУ было всего несколько десятков ракет ATACMS на момент получения разрешения бить вглубь России, однако возможности пополнять запасы не имелось.
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Василий Давыдкин уточнил, что с помощью комплексов «Искандер» есть возможность эффективно поражать цели в Киеве.
«Я думаю, в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас многие говорят, что Украина готовится наступать, но из этого ничего не выйдет», — обратил внимание военный эксперт.
Василий Дандыкин отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации научились эффективно сбивать ракетные системы ATACMS.
Ранее сообщалось, что у ВСУ было всего несколько десятков ракет ATACMS на момент получения разрешения бить вглубь России, однако возможности пополнять запасы не имелось.
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Ольга Енгалычева