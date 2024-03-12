Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью

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Дежурные средства ПВО пресекли попытки совершения терактов на территории России. Об этом Минобороны РФ сообщили в своём Telegram-канале.
Отмечается, что киевский режим пытался произвести атаки на российские территории. Средства ПВО в течение часа, 12:40 до 13:40, сбивали украинские беспилотники самолётного типа.
В результате было уничтожено четыре беспилотника стороны противника в небе над Курской областью.
Ранее в этот день сообщалось, что украиснкий беспилотник атаковал здание администрации в Белгороде. В результате атаки пострадали два человека, в здании выбило стёкла и двери.
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В результате было уничтожено четыре беспилотника стороны противника в небе над Курской областью.
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Анастасия Чинкова