MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире

Фото: istockphoto/tupungato
Уничтожение Россией американских танков Abrams в ходе СВО на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
Издание пишет, что танки «Abrams» во время многочисленных боев страдали не только от артиллерии, но и от БПЛА, ручных противотанковых орудий и выстрелов из российских танков Т-72.
Указывается, что все эти случаи лишь умножили беспокойство за боевые качества «Абрамсов», ведь, ранее в 2010-х годах, имидж танков подпортила война в Ираке.
MWM добавил, что в среду, 3 июля, ВС РФ уничтожили еще один «Abrams» на Авдеевском направлении. Сначала танк нашли с помощью развездывательного беспилотника, а после артиллеристы ударили по нему высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь».
Читайте также:
Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
«Катастрофическая ситуация для Украины»: ВСУ покидает Красногоровку
Командир «Ахмата»: ВС РФ наступают и уничтожают ВСУ на всех направлениях СВО
Указывается, что все эти случаи лишь умножили беспокойство за боевые качества «Абрамсов», ведь, ранее в 2010-х годах, имидж танков подпортила война в Ираке.
MWM добавил, что в среду, 3 июля, ВС РФ уничтожили еще один «Abrams» на Авдеевском направлении. Сначала танк нашли с помощью развездывательного беспилотника, а после артиллеристы ударили по нему высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь».
Читайте также:
Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
«Катастрофическая ситуация для Украины»: ВСУ покидает Красногоровку
Командир «Ахмата»: ВС РФ наступают и уничтожают ВСУ на всех направлениях СВО
Данил Пономарев