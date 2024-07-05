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Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine.
«В ходе многочисленных боёв танки «Abrams», помимо артиллерии, также понесли потери от беспилотных летательных аппаратов, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72», — сообщается в публикации.
Кроме этого, эти инциденты только усилили опасения относительно боевых качеств этой техники в других странах. Ранее, в 2010-х годах, репутация танка уже пострадала из-за событий в Ираке.
3 июля российские войска уничтожили ещё один танк «Abrams» на Авдеевском направлении. Предварительно обнаружив машину с помощью разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск «Центр» подбили американский танк высокоточным снарядом «Краснополь».
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Мира Полтева