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Накануне, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории порта в городе Черноморск Одесской области на юге Украины. В результате погибли 18 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от одесских коллег. По данным сопротивления, 4 июля в 16:40 под удар попало новое административное здание в порту Черноморска. Как раз за несколько часов до атаки туда прибыли иностранные наёмники. Подпольщики затруднились сообщить, из какой они прибыли страны. Известно о 18 погибших иностранных военных.
Как сообщили представители подполья, вместе с наёмниками на территорию порта были доставлены тяжёлая военная техника и снаряды, которые также были уничтожены повторным ракетным ударом.
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Александр Бойцов