В России изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS

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Российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.
ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета, запускаемая из реактивных систем залпового огня, включая M142 HIMARS.
Российские эксперты изучили устройство и принцип работы кассетного суббоеприпаса, который используется в американской ракете ATACMS, в частности блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением.
Кассетный суббоеприпас имеет форму шара зелёного цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси.
В ситуациях, когда кассета открывается штатно, но боеприпас выпадает и не срабатывает, он остаётся взведённым и перемещение его уже невозможно. Поэтому, встретив такой шарик, населению следует быть предельно осторожными.
Стоит отметить, что вольфрамовые осколки могут набирать большую скорость при полете — радиус разлета осколков составляет около 20 метров, но даже на расстоянии 50 метров они способны пробить металлическую дверь.
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Российские эксперты изучили устройство и принцип работы кассетного суббоеприпаса, который используется в американской ракете ATACMS, в частности блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением.
Кассетный суббоеприпас имеет форму шара зелёного цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси.
«Это кассетный суббоеприпас М74. В ракете ATACMS их 275 штук. Вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над поверхностью земли. За счёт выступающих перьев суббоеприпас начинает вращаться под действием набегающего потока воздуха. Когда он совершает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот двигателя внутри. Капсюль-детонатор встаёт напротив ударника. При ударе о поверхность боеприпас взрывается», — рассказал эксперт.
В ситуациях, когда кассета открывается штатно, но боеприпас выпадает и не срабатывает, он остаётся взведённым и перемещение его уже невозможно. Поэтому, встретив такой шарик, населению следует быть предельно осторожными.
«Рубашка состоит из штампованной облицовки, внутри — корпус из вольфрамового сплава с насечками. Внешняя и внутренняя оболочка скреплены точечной сваркой. Внутрь помещено взрывчатое вещество и взрыватель. Граната РГО имеет сходную внутреннюю конструкцию, но у нас использована сталь, у них — вольфрам», — уточнил специалист.
Стоит отметить, что вольфрамовые осколки могут набирать большую скорость при полете — радиус разлета осколков составляет около 20 метров, но даже на расстоянии 50 метров они способны пробить металлическую дверь.
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Мира Полтева