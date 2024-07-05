Развожаев: Российская авиация уничтожает цели над акваторией Чёрного моря

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В районе Севастополя авиация Воздушно-космических сил РФ уничтожает цели над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своём телеграм-канале он уточнил, что российские истребители-перехватчики работают на значительном удалении от береговой линии и не подпускают противника ближе к берегу и городу. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заверил глава городской администрации.
Развожаев также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также призвал избежать нахождения на открытых пространствах, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.
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