Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Развожаев: Российская авиация уничтожает цели над акваторией Чёрного моря

Развожаев: Российская авиация уничтожает цели над акваторией Чёрного моря

05 июля 2024, 12:29
Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В районе Севастополя авиация Воздушно-космических сил РФ уничтожает цели над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.


В своём телеграм-канале он уточнил, что российские истребители-перехватчики работают на значительном удалении от береговой линии и не подпускают противника ближе к берегу и городу. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заверил глава городской администрации.

Развожаев также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также призвал избежать нахождения на открытых пространствах, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.

Читайте также:

Развожаев: В Севастополе введён сигнал оповещения о ракетной опасности

«Страна.ua»: В Севастополе слышны взрывы

Глава Севастополя рассказал об «обманных» ракетах ВСУ
#меры
#опасность
#истребители
#севастополь
#губернатор
Вертолет экстренно сел в поле из-за атаки ВСУ и спровоцировал пожар под Ростовом
05 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto/LYagovy

Пожар в поле в Ростовской области спровоцировала экстренная посадка военного вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источников, возгорание случилось в ночь на 5 июля.
При массированной атаке со стороны боевиков ВСУ командир экипажа МИ-28 экстренно сел в поле, чтобы не стать мишенью для дронов.

Однако двигатель винтокрылой машины был накален, что привело к возгоранию травы. Пламя распространилось, примерно, на 500 квадратных метров.

На место выехали оперативные службы и быстро ликвидировали пожар. По предварительной информации, вертолет не получил повреждений.

Читайте также:

Подполье сообщило об уничтожении 18 наёмников ВСУ в Черноморске

ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть

Жителей Подмосковья предупредили о приближающихся грозах с градом и смерчами
#россия
#украина
#всу
#сво
#пожар
#ростов
#ростовская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье сообщило об уничтожении 18 наёмников ВСУ в Черноморске
05 июля 2024, 12:14

Фото: istockphoto/aapsky

Накануне, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории порта в городе Черноморск Одесской области на юге Украины. В результате погибли 18 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от одесских коллег. По данным сопротивления, 4 июля в 16:40 под удар попало новое административное здание в порту Черноморска. Как раз за несколько часов до атаки туда прибыли иностранные наёмники. Подпольщики затруднились сообщить, из какой они прибыли страны. Известно о 18 погибших иностранных военных.

Как сообщили представители подполья, вместе с наёмниками на территорию порта были доставлены тяжёлая военная техника и снаряды, которые также были уничтожены повторным ракетным ударом.

Читайте также:

Подполье: Под Одессой уничтожен курируемый Лондоном центр подготовки диверсантов

«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв

Опубликовано видео российского удара по логистическому центру ВСУ под Одессой
#страны
#здание
#военная новости
#удар
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Interia: В ВСУ рассказали о проблемах в ДНР из-за тактики российских войск
05 июля 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Leestat

Украинские войска испытывают серьёзные проблемы в ДНР из-за тактики Вооружённых сил РФ. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Хортица».
В разговоре с изданием Iteria он отметил, что интенсивность обстрелов со стороны российских войск не уменьшилась. Также продолжаются атаки российских пехотных подразделений. Украинский офицер рассказал, что российские бойцы рассредоточиваются небольшими группами вокруг своих позиций и проводят массированные атаки с разных направлений, в то время как артиллерия и дроны-камикадзе «Ланцет» отвлекают внимание обороняющихся украинцев.

По словам представителя ВСУ, наиболее сложная обстановка для украинских войск складывается вокруг Часова Яра. Понимая стратегическую важность этого населённого пункта, российские войска сосредоточили на этом участке большое количество боевой техники, а также ударных дронов новейших модификаций.

Читайте также:

Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке

Целая рота ВСУ дезертировала с позиций

ВСУ сдают Карловку, ВС РФ прорывают оборону в Нью-Йорке: последние новости СВО
#всу
#дроны
#вс рф
#часов яр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
05 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto / MikeMareen

Российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.
ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета, запускаемая из реактивных систем залпового огня, включая M142 HIMARS.

Российские эксперты изучили устройство и принцип работы кассетного суббоеприпаса, который используется в американской ракете ATACMS, в частности блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист по работе с вооружением.

Кассетный суббоеприпас имеет форму шара зелёного цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси.

«Это кассетный суббоеприпас М74. В ракете ATACMS их 275 штук. Вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над поверхностью земли. За счёт выступающих перьев суббоеприпас начинает вращаться под действием набегающего потока воздуха. Когда он совершает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот двигателя внутри. Капсюль-детонатор встаёт напротив ударника. При ударе о поверхность боеприпас взрывается», — рассказал эксперт.

В ситуациях, когда кассета открывается штатно, но боеприпас выпадает и не срабатывает, он остаётся взведённым и перемещение его уже невозможно. Поэтому, встретив такой шарик, населению следует быть предельно осторожными.

«Рубашка состоит из штампованной облицовки, внутри — корпус из вольфрамового сплава с насечками. Внешняя и внутренняя оболочка скреплены точечной сваркой. Внутрь помещено взрывчатое вещество и взрыватель. Граната РГО имеет сходную внутреннюю конструкцию, но у нас использована сталь, у них — вольфрам», — уточнил специалист.

Стоит отметить, что вольфрамовые осколки могут набирать большую скорость при полете — радиус разлета осколков составляет около 20 метров, но даже на расстоянии 50 метров они способны пробить металлическую дверь.

Читайте также:

Беженец из Дзержинска: Чернокожие наёмники ВСУ стреляли по окнам домов

Не позволит самомнение: Почему Зеленский не решится на мир с РФ и когда ВСУ потеряют Нью-Йорк

Раскрыли число сбитых украинских самолетов в ходе СВО
#скорость
#боеприпас
#граната
#эксперты
#ракета
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беженец из Дзержинска: Чернокожие наёмники ВСУ стреляли по окнам домов
05 июля 2024, 09:46

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Чернокожие наёмники, воюющие на стороне ВСУ, стреляли по окнам домов мирных жителей в подконтрольном Киеву Дзержинске (украинское название Торецк). Об этом сообщил беженец из города.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как во двор дома, где он жил, забежали человек пять негров в камуфляже и принялись палить по гаражу, кухне, окнам домов. Местные жители в это время прятались в подвале.

«В подвал они лезть побоялись, поэтому закидали его шумовыми гранатами. Один раз выстрелили из гранатомёта, но заряд разорвался у входа, никого не задев», — вспоминал мужчина.

По его словам, они всё равно уже готовились к смерти, но тут снаружи снова послышались выстрелы. Оказалось, в Дзержинск прорвалось подразделение российской разведки.

«Прибежали наши русские ребята и отогнали их», — сказал беженец.

Он также вспомнил, что на улице остался лежать убитым один из наёмников, который не успел убежать. Российские разведчики сказали, что это был француз.

Читайте также:

Казнил русских солдат и глумился над телами: как наемник из Португалии служил в ВСУ и позировал с убитыми пленными

На Украине погиб наемник из Нидерландов

В зоне СВО уничтожен албанский наемник
#двор
#жители
#человек
#мужчина
#дома
#наемники
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: Под Одессой уничтожен курируемый Лондоном центр подготовки диверсантов
05 июля 2024, 09:25

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 5 июня российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области. Одной из целей был центр подготовки украинских диверсантов-подводников, обучением которых занимались британские инструкторы.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от коллег из Одесской области. По данным сопротивления, в 02:45 по московскому времени мощный взрыв был зафиксирован в районе крытого склада центра подготовки моряков «Авант». Именно там инструкторы из Великобритании готовили украинских диверсантов.

Лебедев также добавил, что, предположительно, именно там находится база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма и Крымского моста. Кроме того, ещё один удар российской ракеты пришёлся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боеприпасы, заключил подпольщик.

Читайте также:

«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока под Одессой

Опубликовано видео российского удара по логистическому центру ВСУ под Одессой
#оружие
#взрыв
#боеприпасы
#база
#ракеты
#удар
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием
05 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto / Wachira Wacharapathom

В Володарском районе Донецкой Народной Республики нашли тайник с оружием, который был заминирован.
Обнаруженный заминированный схрон с оружием был заготовлен украинскими диверсионными группами.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами. В схроне находились гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию», — сказали в ФСБ.

По данным службы, схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для проведения террористических актов в ДНР.

Изъятые взрывные устройства были утилизированы на специальном полигоне.

Читайте также:

В Курской области украинская ракета попала в здание музыкальной школы

ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ минувшей ночью

Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке
#фсб
#днр
#всу
#рф
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не позволит самомнение: Почему Зеленский не решится на мир с РФ и когда ВСУ потеряют Нью-Йорк
Подполье: ВС РФ нанесли удар по пункту подготовки диверсантов в Одесской области
05 июля 2024, 08:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подходит к концу 122-я неделя СВО, российские войска успешно продвигаются вглубь ДНР, а киевский режим продолжает наносить удары по мирным регионам.
О последних новостях с полей специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».

Удар по пункту подготовки диверсантов в Одесской области


Российские силы нанесли удар по центру подготовки моряков «Авант». Как сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там инструкторы из Великобритании готовили диверсантов-подводников ВСУ. Он также добавил, что именно из этого пункта, по предварительным данным, киевский режим запускал свои безэкипажные катера.

Помимо этого ВС РФ ударили по складу с вооружениями в Черноморске. По информации источников Рогова, на месте прогремел мощный взрыв.

50 беспилотников ВСУ атаковали регионы РФ


В ночь на 5 июля 50 украинских беспилотников атаковали российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим попытался атаковать Краснодарский край, Ростовскую и Запорожскую области. Атака была отражена при помощи дежурных сил ПВО.

Шестилетняя девочка скончалась после атаки ВСУ

В Краснодарском крае удар ВСУ пришёлся на город Приморско-Ахтарске. В результате атаки пострадали шесть человек, включая двоих детей. Как позже сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, шестилетняя девочка, получившая травмы при атаке, скончалась в больнице.

Зеленский говорит о мире из-за поражения на полях СВО


Не так давно президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 21 мая 2024 года, заявил о возможном мире с Россией. Однако по словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, подобная риторика украинского лидера связана лишь с тем, что ВСУ терпят сокрушительное поражение на поле боя.

К факторам, повлиявших на сменившуюся позицию Зеленского, Дубинский также отнёс вероятную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и снижение поддержки Украины в Европе. При этом депутат уверен, что самомнение Зеленского не позволит ему предпринять реальных шагов к мирному урегулированию.

Чернокожие наёмники обстреливают мирных в ДНР


Беженец из Дзержинска, который сейчас находится под контролем киевского режима, рассказал в беседе с РИА Новости об обстрелах со стороны иностранных наёмников.

По его словам, чернокожие люди в военной форме напали на мирный жилой дом, загнали людей в подвал и стали закидывать его гранатами. Пленники были уверены, что погибнут там, однако вскоре подоспели бойцы ВС РФ и прогнали наёмников.

ВС РФ заняли высоту у центра Нью-Йорка


Российские силы продолжают активное наступление на посёлок Нью-Йорк в Донецкой области. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российским бойцам удалось взять у центра населённого пункта. Штурм Нью-Йорка продолжается.

Попутно ВС РФ продолжают зачистку Юрьевки и прорываются к Дзержинску.

Читайте также:

ФСБ: В ДНР найден заминированный схрон с оружием

Марочко: ВСУ обстреляли сослуживцев в ЛНР, когда те решили оставить позиции

Украинский военной признался в принуждении подписать контракт с ВСУ
#минобороны рф
#взрыв
#жилой травмы
#краснодарский край
#днр
#лнр
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#пво
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области украинская ракета попала в здание музыкальной школы
05 июля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/bpawesome

В результате ракетной атаки ВСУ в слободе Белой Беловского района Курской области повреждения получило здание музыкальной школы. Также пострадали магазины, расположенные поблизости.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в зданиях выбиты окна и осколками посечены фасады. К счастью, в результате удара никто из местных жителей не пострадал. Сигнал ракетной опасности прозвучал в регионе в 05:33 по московскому времени. Отбой произошёл в 05:48.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

Захарова назвала обстрел ВСУ Севастополя ритуальным преступлением

Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области
#режим
#сво
#курская область
#обстрел
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф