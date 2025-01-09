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Россия не была инициатором конфликта на Украине. Однако сейчас ситуация складывается так, что российские войска вполне могут занять всю территорию Украины.
Об этом пишет обозреватель газеты Myśl Polska. По его словам, сегодня ситуация для Киева выглядит трагично. Автор статьи подчеркнул, что Россия была заинтересована в этом конфликте лишь в той степени, насколько в его ходе можно было обеспечить собственную безопасность.
На фоне полного и окончательного экономического банкротства Киева, постоянных поражений на фронте, усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать проигрывающую сторону, и на Западе, и на самой Украине стал всё чаще говорить о необходимости заключения мирного соглашения. Сам Зеленский, некогда запретивший любые попытки диалога на законодательном уровне, теперь говорит о возможности переговоров при условии поддержки Украины третьими странами.
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«Москва ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающих украинскую армию натовцев», — пишет автор публикации.
На фоне полного и окончательного экономического банкротства Киева, постоянных поражений на фронте, усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать проигрывающую сторону, и на Западе, и на самой Украине стал всё чаще говорить о необходимости заключения мирного соглашения. Сам Зеленский, некогда запретивший любые попытки диалога на законодательном уровне, теперь говорит о возможности переговоров при условии поддержки Украины третьими странами.
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Александр Бойцов