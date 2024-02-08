Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.
Вечером 8 февраля глава киевского режима сообщил о встрече с бывшим главкомом украинской армией Валерием Залужным. Он выразил ему благодарность «за два года защиты» страны и обсудил необходимое обновление ВСУ. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сведения об отставке главкома ВСУ, сообщив о назначении на этот пост генерал-полковника Александра Сырского.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак