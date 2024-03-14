«Мясник»: стало известно, почему солдаты ВСУ боятся Сырского

Фото: iStock/Olena_Z
Бойцы ВСУ испытывают страх перед новым главнокомандующим украинской армией Александром Сырским, потому что он отправляет их в мясорубку. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич, пишет InfoBRICS.
По его мнению, жители Украины уже осознали масштаб конфликта, в который они оказались втянуты странами НАТО. Также это стали понимать и солдаты, которые отказываются воевать, особенно под командованием Сырского.
Бойцы ВСУ еще помнят штурмы под Артемовском, в котором погибли тысячи украинских солдат, добавил аналитик.
Он также отметил, что именно после кровопролитных боев за Артемовск и «мясные штурмы», Сырского прозвали «мясником».
Читайте также:
Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
Армия России продолжит уничтожать танки Abrams на Украине
Аналитик Леонков: Новой версией ЗРК Patriot на Украине управляют американцы
Бойцы ВСУ еще помнят штурмы под Артемовском, в котором погибли тысячи украинских солдат, добавил аналитик.
Читайте также:
Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
Армия России продолжит уничтожать танки Abrams на Украине
Аналитик Леонков: Новой версией ЗРК Patriot на Украине управляют американцы
Анастасия Хохлова