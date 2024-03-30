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Поставка американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не сможет оказать решающего влияния на ход украинского конфликта. Эти самолёты не помогут остановить Россию.
Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с военными лётчиками подчеркнул, что даже если истребители F-16 будут поставлены Западом Украине, они не смогут изменить ситуацию на поле боя. Российский лидер также отметил, что если самолёты будут стартовать с территорий третьих стран, то аэродромы их базирования станут законной целью для российских военных.
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Александр Бойцов