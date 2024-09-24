«40 дней окружения»: командир «Ахмата» рассказал, как группа Булчута сдержала натиск ВСУ под Курском

Фото: Минобороны России
В первые дни вторжения в Курскую область всюду царил хаос и неразбериха. Именно в тот момент группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ. О подвиге своих бойцов рассказал руководитель подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.
Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».
Все произошло в районе села Мартыновка, где находится позиция, которую военные прозвали «Колизей». Она расположена у дороги на Курск, которую ВСУ всеми силами пытались занять для дальнейшего продвижения.
К концу своего срока на позиции, каждый из бойцов получил ранения. Многие из них, в том числе командир Булчут, неоднократно.
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Первые дни вторженияФото: Минобороны России
Все произошло в районе села Мартыновка, где находится позиция, которую военные прозвали «Колизей». Она расположена у дороги на Курск, которую ВСУ всеми силами пытались занять для дальнейшего продвижения.
«Там противник пытался пройти в первые дни вторжения в Курскую область. Его остановили», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости.Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление в районе Мартыновки, ВСУ переключились на другие участки. Однако вновь понесли потери и были остановлены.
«Враг попробовал пробиться в других местах и тоже был остановлен. Тогда он снова пошел на позицию «Колизей», за которой открывалась прямая дорога на Курск», — продолжил генерал-майор.
40 дней в окруженииФото: Минобороны России
«Вот Булчут. Я уже знаю, что у якутов это слово означает «охотник». Он был командиром группы на позиции «Колизей» под Мартыновкой», — пояснил командир спецназа «Ахмат».Группа якута Булчута приняла бой. Именно тогда атака украинских военных заглохла более чем на 40 дней, а ВС РФ вскоре удалось стабилизировать обстановку. Важную роль в ней сыграла и полученная благодаря защитникам «Колизея» передышка. 34 человека в полном окружении и против превосходящих сил противника смогли удержать позиции.
«За 41 день ни разу они не изъявляли желания оставить позиции и уйти, ну и мы, в принципе, как командование, тоже не отдавали им приказ для того, чтобы они оставили эти позиции», — подчеркнул Алаудинов.Опорник, который удерживали якутский охотники и его товарищи, непрерывно обстреливали из артиллерийских орудий и засыпали FPV-дронами.
Остались пятероФото: iStock/Aleksandr Golubev
К концу своего срока на позиции, каждый из бойцов получил ранения. Многие из них, в том числе командир Булчут, неоднократно.
«Я дал им команду отступить. И тогда Булчут приказал своим отходить, забирать тех раненых, кто не мог передвигаться сам. А командир и еще четыре человека прикрывали их отход и еще сутки впятером бились с противником», — продолжил генерал-майор.Оставшиеся не просто смогли удержать натиск врага. Булчут с боевыми товарищами водил боевиков ВСУ за собой, путал следы, а после подставлял врага под удары артиллерии ВС РФ. Лишь когда он узнал, что его бойцы смогли добраться до безопасного места, смог отправиться к ним.
«Лишь убедившись, что его отряд благополучно дошел до безопасного места, Булчут и четверо его ребят пошли туда же. Это настоящие герои. Мы не делим друг друга на национальности и вероисповедания — у нас интернационал. Мы все товарищи, и у нас есть настоящие мужчины, которые достойно делают свою работу», — резюмировал Апти Алаудинов.Читайте также:
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Данил Пономарев