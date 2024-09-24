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«40 дней окружения»: командир «Ахмата» рассказал, как группа Булчута сдержала натиск ВСУ под Курском

24 сентября 2024, 20:57
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

В первые дни вторжения в Курскую область всюду царил хаос и неразбериха. Именно в тот момент группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ. О подвиге своих бойцов рассказал руководитель подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.
Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».

Первые дни вторжения

Фото: Минобороны России



Все произошло в районе села Мартыновка, где находится позиция, которую военные прозвали «Колизей». Она расположена у дороги на Курск, которую ВСУ всеми силами пытались занять для дальнейшего продвижения.
«Там противник пытался пройти в первые дни вторжения в Курскую область. Его остановили», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление в районе Мартыновки, ВСУ переключились на другие участки. Однако вновь понесли потери и были остановлены.
«Враг попробовал пробиться в других местах и тоже был остановлен. Тогда он снова пошел на позицию «Колизей», за которой открывалась прямая дорога на Курск», — продолжил генерал-майор.

40 дней в окружении

Фото: Минобороны России

«Вот Булчут. Я уже знаю, что у якутов это слово означает «охотник». Он был командиром группы на позиции «Колизей» под Мартыновкой», — пояснил командир спецназа «Ахмат».
Группа якута Булчута приняла бой. Именно тогда атака украинских военных заглохла более чем на 40 дней, а ВС РФ вскоре удалось стабилизировать обстановку. Важную роль в ней сыграла и полученная благодаря защитникам «Колизея» передышка. 34 человека в полном окружении и против превосходящих сил противника смогли удержать позиции.
«За 41 день ни разу они не изъявляли желания оставить позиции и уйти, ну и мы, в принципе, как командование, тоже не отдавали им приказ для того, чтобы они оставили эти позиции», — подчеркнул Алаудинов.
Опорник, который удерживали якутский охотники и его товарищи, непрерывно обстреливали из артиллерийских орудий и засыпали FPV-дронами.

Остались пятеро

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

К концу своего срока на позиции, каждый из бойцов получил ранения. Многие из них, в том числе командир Булчут, неоднократно.
«Я дал им команду отступить. И тогда Булчут приказал своим отходить, забирать тех раненых, кто не мог передвигаться сам. А командир и еще четыре человека прикрывали их отход и еще сутки впятером бились с противником», — продолжил генерал-майор.
Оставшиеся не просто смогли удержать натиск врага. Булчут с боевыми товарищами водил боевиков ВСУ за собой, путал следы, а после подставлял врага под удары артиллерии ВС РФ. Лишь когда он узнал, что его бойцы смогли добраться до безопасного места, смог отправиться к ним.
«Лишь убедившись, что его отряд благополучно дошел до безопасного места, Булчут и четверо его ребят пошли туда же. Это настоящие герои. Мы не делим друг друга на национальности и вероисповедания — у нас интернационал. Мы все товарищи, и у нас есть настоящие мужчины, которые достойно делают свою работу», — резюмировал Апти Алаудинов.
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#курская область
Дело полковника ВСУ Федора Ярошевича* поступило в военный суд
24 сентября 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Уголовное дело в отношении полковника ВСУ Федора Ярошевича*, который причастен к ракетным атакам по Белгородчине, поступило в военный суд. Соответствующее сообщение есть в судебной картотеке.
«Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича Федора Сергеевича», — говорится там.
Согласно картотеке, Ярошевич обвиняется в четырех эпизодах по статье о теракте. Дата заседания неизвестна.

До этого сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к высшей мере наказания в России. Речь идет о пожизненном лишении свободы.

Боевик приказывал бить по воинским частям под Белгородом, которые не принимали участия в спецоперации на Украине.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#украина
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#сво
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#уголовное дело
#белгородская область
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Открыт приём заявок на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»
24 сентября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба Бессмертного полка России

Все желающие россияне могут подать заявку на Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Его проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», сообщили организаторы конкурса.
«Цель конкурса – поддержка участников спецоперации в адаптации к гражданской жизни через творчество, сохранение семейной и исторической памяти. Любой желающий может подать заявку на участие в проекте, рассказав о подвигах участников СВО посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов», – говорится в сообщении.
Заявки на участие в конкурсе «По праву памяти» принимают на сайте.

По итогам конкурса в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа. Они выступят на одной сцене со звёздами театра, кино и эстрады.

Помимо этого, состоится онлайн-показ итогового концерта. Пройдёт выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Из снимков участников СВО создадут фотопанно.

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#искусство
#бессмертный полк
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ВСУ больше не может продвигаться в Курской области
Алаудинов: ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил на продвижение у них нет
24 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бойцы ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил и средств на дальнейшее продвижение у врага не осталось. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, задача остановить противника и нанести ему максимальный урон — выполнена.
«Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство — руководство блока НАТО, Америка», — рассказал он.
Алаудинов добавил, что у ВСУ больше не осталось сил и средств на то, чтобы продолжать наступление на курском направлении, так как они понесли большие потери.
«Ресурса для того, чтобы продвинуться, он (противник — прим.ред.) не имеет», — отметил командир «Ахмата».
Ранее Алаудинов рассказал о группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, которой пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ в течение 40 дней. Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».

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#всу
#курская область
#вс рф
#сво
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ВСУ раскрыли текущее положение дел в Угледаре
Боевик ВСУ «Алекс» заявил о критическом положении дел в Угледаре
24 сентября 2024, 21:05

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ в Угледаре находятся в критическом положении, пишет украинское издание «Страна».
«По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов», — сказал журналистам украинский военный с позывным «Алекс».
Боевик призвал к принятию «планов мер» для спасения военнослужащих, а не усугубления сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что украинские военные оставляют позиции во временно подконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, они жалуются на плохое обращение командования, отсутствие вооружений и боеприпасов, а также на нехватку еды. Кроме того, на передовой нет ротации.

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Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине

«40 дней окружения»: командир «Ахмата» рассказал, как группа Булчута сдержала натиск ВСУ под Курском
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#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#новости
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Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине
Президент Турции Эрдоган: ситуация на Украине все еще далека от мира
24 сентября 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на Украине. Об этом в рамках выступления на Генассамблее ООН сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Глава Турции отметил, что украинское противостояние продолжается третий год, однако установить мир в настоящее время практически невозможно. Согласно мнению Эрдогана, по мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатических решений сокращается.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что специальная операция на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США неожиданно высказались о России и Украине
TNI: стратегия Запада по конфликту на Украине выгодна Кремлю
24 сентября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/TomasSereda

У США и Запада отсутствует четкая стратегия по Украине, что выгодно российской стороне, потому что несогласованность союзников способствует истощению их ресурсов. Об этом пишет издание The National Interest.
«Она (стратегия Запада. — Прим. ред.) практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую. Она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь. И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет «пересидеть» Запад и достичь своих целей в этом противостоянии», — говорится в материале.
Отмечено, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его союзники по-разному видят «победу» украинской стороны. Первый считает ею возврат к границам 1991 года, а вторые — возвращение республики к границам 2022 года, а то и вообще сам факт того, что Украина продолжит существовать.

«И еще до начала боевых действий президент Джо Байден подчеркивал, что США не пойдут войной на Россию ради Украины…» — резюмировали авторы статьи.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#кремль
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США следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами
Politico: ФБР следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами
24 сентября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/domoyega

Власти США следят за воевавшими на стороне боевиков ВСУ американцами. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией. Уточняется, что соответствующая работа ведется агентами ФБР, а также сотрудниками американского Министерства внутренней безопасности с 2022 года.
«Программа, о которой ранее не сообщалось, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения», — сказано в публикации.
По данным журналистов, один из министерских работников был в курсе поездки стрелявшего в политика Дональда Трампа Райана Раута в зону украинского конфликта. Авторы материала резюмировали, что у Вашингтона не было никаких списков посещавших республику американцев.

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#сша
#украина
#война
#новости
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Боевики ВСУ самовольно покидают позиции в ДНР
«РИА Новости»: боевики ВСУ самовольно покидают позиции в ДНР
24 сентября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Боевики ВСУ самовольно бросают позиции в оккупированной киевским режимом части Донбасса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российских силовиков.
«Позиции самостоятельно покинули десять человек», — пояснил источник РИА Новости.

Силовик добавил, что украинские командиры наплевательски относились к своим подчиненным. Кроме того, у боевиков не хватает провизии и полностью отсутствуют гранаты и боеприпасы для стрельбы. Помимо всего прочего, на передовой не происходит ротации.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#днр
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На Западе заявили о желании напрямую обратиться к Путину
Bloomberg: союзники Киева обсуждают прямое обращение к Путину перед встречей G20
24 сентября 2024, 18:41

Фото: сайт Кремля

Союзники Киева обсуждают возможность прямого обращения к президенту России Владимиру Путину перед встречей G20, которая планируется в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что к российскому лидеру может обратиться одна из стран Запада или сам Зеленский.
«Союзники также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — указано в статье.
По данным информационного агентства, эту идею начали обсуждать после того, как Зеленский анонсировал свой «план победы», который его союзники считают скорее списком пожеланий.

Ранее сообщалось, что Запад не будет всерьез рассматривать план Владимира Зеленского, если в нем не будет территориальных уступок в пользу России. Лидеру киевского режима уже не раз намекали на то, что ему придется пойти на отказ от территорий.

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