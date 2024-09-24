Названы суточные потери украинских войск

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинские войска за сутки потеряли до 2030 солдат в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что группировка войск «Юг» ликвидировала до 810 военных, «Центр» — 555, «Запад» — 420. Группировка «Восток» уничтожила до 130 человек, «Север» — 65 боевиков.
Ранее сообщалось, что российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО
Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине
Ранее сообщалось, что российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
За последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО
Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине
Екатерина Коршунова