На Апачева составили протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже

На рэпера Акима Апачева (Гасанова) составили административный протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже. Информация размещена в Telegram-канале регионального главка МВД по Курской области. Полицейские пояснили, что исполнитель снимал свои действия на видео, а потом выложил в интернет.