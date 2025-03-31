На Апачева составили протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже

Аким Апачев (Фото: Instagram*/akim_apache)
На рэпера Акима Апачева (Гасанова) составили административный протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже. Информация размещена в Telegram-канале регионального главка МВД по Курской области. Полицейские пояснили, что исполнитель снимал свои действия на видео, а потом выложил в интернет.
«Сотрудники УМВД (...) ознакомились с записью, установили личность мужчины и его местонахождение», — сказано в сообщении.О скандальной поездке Апачева в Суджу стало известно 23 марта. Местным жителям не понравились граффити рэпера в курском регионе. В соцсетях между ними и исполнителем завязалась перепалка, в ходе которой Апачев стал хамить, но позднее принес извинения.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов