Хинштейн: блогера Апачева оштрафуют за вандализм

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Блогера Акима Апачева оштрафуют за вандализм в Судже, заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник подчеркнул, что вандализм подтверждается видеозаписью Апачева, которую музыкант выложил на канале.
«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован…» — сказано в публикации Хинштейна.Он добавил, что жители уже негативно отреагировали на произошедшее, однако Апачев проявил агрессию и стал угрожать.
«Более того, в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам! Подобное считаю просто наглой провокацией!» — написал губернатор.Хинштейн заключил, что все материалы передадут в соответствующие органы. Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют движение по дороге от Украины на Суджу.
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