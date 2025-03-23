Нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев записал видео извинения жителям города и всей Курской области

Аким Апачев (Фото: кадр видео telegram @akimapachev)
Рэпер Аким Апачев принёс публичные извинения за свои граффити в Судже Курской области. Апачев записал видеоролик в своем Telegram-канале, объясняющий его действия, где указал, что хотел поддержать бойцов РФ.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал оштрафовать Апачева за вандализм в Судже. По версии Хинштейна, действия Апачева подпадают под статьи КоАП о порче имущества, вандализме и использовании ненормативной лексики.
Рэпер отрицает обвинения, утверждая, что его «обвиняют во всех смертных грехах», а ситуацию намеренно искажают в худшую сторону. В клипе блогер заявил, что не хотел никого оскорбить. Он стремился «поддержать военных», которые видят в городе украинские надписи.
Также известно, что жители дома, у которого ходил Апачев, написали заявление в прокуратуру. Они обвинили его в незаконном проникновении на чужую территорию.
Как указали подписчики блогера, изначально он ответил на негативную реакцию местных слишком резко, создав плохое впечатление. Его похвалили за извинения и умение вовремя признать свою вину, а такое за спокойный видео-ответ.
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Рэпер отрицает обвинения, утверждая, что его «обвиняют во всех смертных грехах», а ситуацию намеренно искажают в худшую сторону. В клипе блогер заявил, что не хотел никого оскорбить. Он стремился «поддержать военных», которые видят в городе украинские надписи.
«Дорогие жители Курской области и Суджи, (...) моей задачей было обозначить наше присутствие в первую очередь. (...) Информация о том, что я якобы «стрелки» назначаю женщинам тоже неверная», — пояснил Аким в личном блоге.
Также известно, что жители дома, у которого ходил Апачев, написали заявление в прокуратуру. Они обвинили его в незаконном проникновении на чужую территорию.
Как указали подписчики блогера, изначально он ответил на негативную реакцию местных слишком резко, создав плохое впечатление. Его похвалили за извинения и умение вовремя признать свою вину, а такое за спокойный видео-ответ.
«Бойцам всем привет. Враг будет разбит и победа будет за нами», — заключил в конце клипа рэпер.Читайте также:
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Мария Моисеева