Хинштейн высказался о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере Апачеве

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Рэпер Аким Апачев после акта вандализма в Судже не намерен приезжать в Курск для беседы с полицейскими, поскольку сейчас находится в Донецке, но и там не выходит на связь с правоохранителями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона отметил, что полицейским пока не удаётся привлечь Апачева к ответственности по трём административным статьям и провести беседу в рамках доследственной проверки по статье уголовного кодекса о вандализме.
23 марта стало известно о поездке рэпера в Суджу. Такие действия Апачева вызвали возмущение как у простых россиян, так и у общественных деятелей.
После музыкант раскритиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позднее извинился.
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23 марта стало известно о поездке рэпера в Суджу. Такие действия Апачева вызвали возмущение как у простых россиян, так и у общественных деятелей.
После музыкант раскритиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позднее извинился.
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Анастасия Чинкова