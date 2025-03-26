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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Хинштейн высказался о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере Апачеве

Хинштейн высказался о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере Апачеве

Хинштейн: рэперу Апачеву бесконечно бегать не получится
Фото: iStock/Elena Perova

Фото: iStock/Elena Perova

Рэпер Аким Апачев после акта вандализма в Судже не намерен приезжать в Курск для беседы с полицейскими, поскольку сейчас находится в Донецке, но и там не выходит на связь с правоохранителями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона отметил, что полицейским пока не удаётся привлечь Апачева к ответственности по трём административным статьям и провести беседу в рамках доследственной проверки по статье уголовного кодекса о вандализме.

23 марта стало известно о поездке рэпера в Суджу. Такие действия Апачева вызвали возмущение как у простых россиян, так и у общественных деятелей.

После музыкант раскритиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позднее извинился.

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«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
Жовква: Украина ждёт прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей
26 марта 2025, 21:07

Фото: iStock/artJazz

Иван Жовква, замглавы офиса Владимира Зеленского, заявил, что в Киеве надеются на прибытие из Евросоюза не миротворческих, а боевых частей. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
Чиновник заявил, что Украине не нужна миссия по обеспечения мира. Каждый солдат, который потенциально прибудет в страну, должен быть готов к участию в реальных боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания собираются сформировать «миротворческий корпус» из 10-30 тысяч военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. 20 марта в Лондоне состоялась встреча военачальников государств «коалиции желающих», в ходе которой обсуждались детали отправки войск на Украину.

12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие контингента НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине является угрозой для Москвы. Россия не примет этого ни при каких условиях.

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Отказавшихся сдаться боевиков ВСУ взорвали в трубе, где они прятались
26 марта 2025, 18:47

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские бойцы взорвали трубу, где прятались украинские боевики, отказавшиеся сдаваться в плен на Артёмовском направлении.
Историю рассказал RT замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным «Черкес».

Боевики ВСУ засели в трубе и глушили оттуда российские беспилотники. Им несколько раз предлагали сдаться, но после очередного отказа российский боец с позывным «Декор» закинул в эту трубу противотанковую мину, и вражеская позиция была взята штурмом.

Руководил действиями штурмовиков командир отряда с позывным «Хан», который имеет три ордена Мужества.

Боец ВС РФ с позывным «Юфер» 30 км нёс на себе двоих раненых сослуживцев под обстрелами дронов ВСУ.

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«Чхать он на это хотел»: в ВСУ откровенно высказались о Трампе
Офицер ВСУ Ярославский: Трамп отказывается признавать прежние границы Украины
26 марта 2025, 18:29

Дональд Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что для президента США Дональда Трампа больше не актуален Будапештский меморандум, гарантировавший границы Украины на момент его принятия в 1994 году. Об этом военнослужащий сообщил в интервью журналистке Анне Максимчук.
Украинский офицер подчеркнул, что сейчас Трампу абсолютно «начхать» на то, что говорят об этом меморандуме, который гарантирует Украине независимость, суверенитет и границы на момент 1994 года со стороны США, России и Великобритании. По всей видимости, американский лидер считает, что те времена прошли, поэтому сейчас он никому ничего не должен.

В связи с этим Ярославский заявил, что Украине следовало бы вписаться в новую мировую архитектуру, чтобы не участвовать в конфликте «ещё 300 лет».

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Минобороны: Киев делает всё возможное для срыва договорённостей России и США
26 марта 2025, 18:01

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Украина продолжает наносить удары по объектам российской гражданской энергетической инфраструктуры. Тем самым Киев делает всё возможное для срыва достигнутых договорённостях о мерах поэтапного урегулирования вооружённого конфликта.
Об этом в среду, 26 марта, заявили в министерстве обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

«Тем не менее, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — указано в сообщении Минобороны.

Такими действиями, продолжая нанесение ущерба российским объектам энергетики, Киев пытается сорвать достигнутые договорённости между Россией и США относительно постепенного принятия мер по урегулированию конфликта, отметили в МО РФ.

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Стало известно о состоянии раненого в Белгородской области оператора Первого канала
Минздрав: раненого под Белгородом оператора Первого канала перевезут в Москву
26 марта 2025, 17:29

Фото: iStock/Chalabala

Раненого в Белгородской области оператора Первого канала Дмитрия Волкова перевезут на лечение в российскую столицу, сейчас он находится под присмотром курских врачей. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — рассказал Кузнецов журналистам.

По его словам, сейчас врачи Курской областной больницы уже стабилизировали состояние пострадавшего.

26 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

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