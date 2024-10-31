Порт Бердянска подвергся атаке беспилотников-камикадзе ВСУ

Фото: istock/Tomas Ragina
Порт Бердянска в Запорожской области стал объектом террористической атаки, осуществленной, по информации местных властей, украинским режимом с использованием беспилотников-камикадзе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Бердянск. Официально».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится, что в результате налета работала система противовоздушной обороны.
Все дежурные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они приступили к выполнению своих обязанностей. Власти города продолжают следить за ситуацией и предоставлять актуальную информацию. Подробности инцидента и возможные последствия пока не уточняются.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Все дежурные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия. Они приступили к выполнению своих обязанностей. Власти города продолжают следить за ситуацией и предоставлять актуальную информацию. Подробности инцидента и возможные последствия пока не уточняются.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова