При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале, что пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище.
Уточняется, что в числе погибших значатся два ребенка. По словам Смирнова, несколько человек получили тяжелые ранения.
Пострадавших госпитализировали в Рыльскую районную больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пострадавших госпитализировали в Рыльскую районную больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова