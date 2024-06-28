Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

МО: ВС РФ рассекретили и уничтожили ЗРК С-300 ПС ВСУ при помощи «Искандера-М»
28 июня 2024, 23:31
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны РФ, он был уничтожен из расчета системы ОТРК «Искандер-М».


«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил эффективность российских «Искандеров» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, это гораздо более современные системы, чем ATACMS.

Читайте также:

В зоне СВО отреагировали на слова Бастрыкина о тысячах отправленных в бой мигрантов

Вспышка холеры в Херсонской области и прорыв обороны ВСУ под Купянском: последние новости СВО

На Западе заявили о рекордных суточных потерях ВСУ в зоне СВО
#всу
#сво
#украина
Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области
28 июня 2024, 22:53

Фото: iStock/e-crow

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Военное ведомство также опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение ЗРК.



«Расчет ОТРК "Искандер" ВС РФ нанес ракетный удар по обнаруженной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели. В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция РПН, низковысотный обнаружитель (НВО) и кабина боевого управления», — сообщили в Минобороны.
Читайте также:

FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ

В Румынии планируют обсудить возможность поставки Украине ЗРК Patriot

Появились кадры уничтожения дрона ВСУ «Jupiter H-3» расчётом ЗРК «Бук-М1-2»
#станция
#израиль
#видео
#украина
#кадры
#поставки
#всу
#вс рф
#минобороны
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Коц считает недопустимым мстить Украине за удар по Севастополю
28 июня 2024, 22:29

Фото: iStock / DmyTo

Российские военные не должны мстить Украине за ракетную атаку на Севастополь. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, приоритетом российской армии должно оставаться уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины.
«Мы не должны действовать в отместку. У нас должна быть рутинная работа по уничтожению военной и критической инфраструктуры противника. Не должно быть так, что они ударили по НПЗ, а мы ударили в ответ. Россия однозначно не должна атаковать кассетными боеприпасами пляжи Одессы», – сказал журналист в беседе с NEWS.ru.
23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.

Читайте также:

Военный эксперт Коренев назвал тип ракет, прилетевших на пляж Севастополя

Водолазы обнаружили в море у Севастополя три кассетных снаряда

Ракеты на Севастополь навел дрон США: как ВСУ убили русских детей и чем ответит Россия, заявления Кремля
#военные
#севастополь
#ракетный удар
#сво
#спецоперация
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
28 июня 2024, 19:22

Фото: iStock / DmyTo

Расчет «Искандер-М» ракетным ударом по ангару уничтожил американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М270 А1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обнаружить позицию противника удалось благодаря работе российских военнослужащих-операторов БПЛА. Бойцы ВС РФ отследили перемещение американской РСЗО и вскрыли ангар в Шевченкове, в котором находились специалисты по обслуживанию и эксплуатации боевой машины США.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате удара были ликвидированы личный состав ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Зеленский заявил о подготовке плана по урегулированию конфликта

Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит

На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе
#сша
#автомобили
#бпла
#специалисты
#машины
#всу
#вс рф
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Коренев назвал тип ракет, прилетевших на пляж Севастополя
28 июня 2024, 18:21

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

Для удара по Севастополю ВСУ применили ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, снаряжённые 275 шарообразными боевыми элементами. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
«Каждый из этих элементов содержит маленькие вольфрамовые шарики в качестве поражающих осколков. Ракета отклонилась от цели при воздействии средств ПВО и взорвалась фактически над пляжем. Площадь поражения – несколько тысяч квадратных метров», – сказал Коренев «Известиям».
Он добавил, что США начали поставлять Украине ракеты ATACMS только в прошлом году. Сначала это были самые старые модификации MGM-140A Block 1 с небольшой дальностью действия. Однако в апреле этого года Вооруженные силы Украины стали применять и ракеты с дальностью до 300 км.

23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.

Читайте также:

Водолазы обнаружили в море у Севастополя три кассетных снаряда

Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

Ракеты на Севастополь навел дрон США: как ВСУ убили русских детей и чем ответит Россия, заявления Кремля
#сво
#спецоперация
#украина
#сша
#оружие
#ракетный удар
#пляжи
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о подготовке плана по урегулированию конфликта
Зеленский: Украина хочет подготовить план решения конфликта до конца года
28 июня 2024, 18:16

Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в текущем году. Об этом на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, в настоящее время украинские власти работают над детальными в планами в сферах энергетики, продовольственной безопасности и обмена. Предводитель киевского режима отметил, что в скором времени будет подготовлен «совокупный план, который будет на столе перед всеми западными партнерами Украины».

Зеленский заключил, что украинский детальный план будет представлен общественности уже в текущем году.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Совфеде объяснили резкую смену позиции Зеленского по конфликту на Украине

Политолог Васильев: тему коррупции используют для замены Зеленского

Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют остановить боевые действия на Украине
#безопасность
#энергетика
#план
#украина
#владимир зеленский
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Ивано-Франковской области: Бурштынская ТЭС восстановлению не подлежит
28 июня 2024, 17:15

Фото: iStock/Yelantsevv

Глава местной ОВА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области на западе Украины получила сильные повреждения в результате обстрелов и не подлежит восстановлению. Об этом информирует «Страна.ua».
Онищук отметила, что по ТЭС было двенадцать «прилетов», в результате которых объект получил серьезные разрушения. По словам главы администрации, у ТЭС разрушены крыша и стены, по этой причине «все замерзнет» в холодное время года.

Онищук добавила, что из-за разрушения станции этой зимой город Бурштын может остаться без тепла и горячей воды, в связи с чем власти области уже обратились за помощью к правительству.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в период с 22 по 28 июня по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, было нанесено семнадцать групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Читайте также:

На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ
#ночь
#указ
#город
#компенсации
#станции
#крыша
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе
28 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/eranicle

Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем Telegram-канале, что в городе Крымске в Краснодарском крае похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.
Лесь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей девочки. Отмечается, что Софией была дочерью заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

В августе девочке исполнилось бы девять лет.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

Читайте также:

Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
#губернатор
#дрон
#здание
#соболезнования
#севастополь
#всу
#ракеты
#пво
#смерть
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Военные ВС РФ освободили село Раздоловка в ДНР
28 июня 2024, 15:23

Фото: IStock/zim286

Российские военные освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Раздоловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — указано в сообщении.

Кроме этого, нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что Российские военные освободили от боевиков ВСУ поселок Шумы Донецкой народной республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Раде заявили о катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники
#военные
#владимир путин
#президент
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
28 июня 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Данная мера коснется прошедших военную службу или иные виды службы, кому полагается пенсионное обеспечение. Соответствующим указом глава российского государства отменяет положение закона, по которому выплата пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу.

Примечательно, что каждый месяц военным будут выплачивать компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Российский лидер также поручил правительству в течение нескольких месяцев определить порядок реализации выплат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

Группа солдат ВСУ на Донецком направлении сдалась в плен

Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря
#пенсии
#лидер
#владимир путин
#спецоперация
#солдаты
#военные
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф