ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

Российские военные не должны мстить Украине за ракетную атаку на Севастополь. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, приоритетом российской армии должно оставаться уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины.