ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

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ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны РФ, он был уничтожен из расчета системы ОТРК «Искандер-М».
«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил эффективность российских «Искандеров» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, это гораздо более современные системы, чем ATACMS.
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Александр Климов