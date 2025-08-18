На автостоянке в Киеве неизвестные подорвали военный автомобиль
Неизвестные лица в Киеве подорвали военный автомобиль в районе жилого массива Виноградарь. Инцидент произошел на автостоянке, где находился автомобиль. Об этом сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые проводят расследование и устанавливают обстоятельства случившегося.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
