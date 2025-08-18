На автостоянке в Киеве неизвестные подорвали военный автомобиль

18 августа 2025, 08:55

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

Неизвестные лица в Киеве подорвали военный автомобиль в районе жилого массива Виноградарь. Инцидент произошел на автостоянке, где находился автомобиль. Об этом сообщают украинские СМИ.