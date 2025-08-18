ВСУ не хватает машин для вывоза убитых на Волчанском направлении
По информации российских силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности с эвакуацией убитых и раненых на волчанском направлении. Как сообщили РИА Новости, волонтеры ВСУ заявляют о критической нехватке эвакуационных машин.
«Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы, а как минимум целые автобусы», — отметил собеседник агентства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
ВСУ отправляют солдат на позиции ВС России в Красноармейске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».